La production de pétrole des pays de l'Opep a augmenté en juin

(AOF) - L'Opep, a produit au mois de juin quelques 26,24 millions de barils par jour (bpj), soit 740 000 de plus qu'en mai, selon une enquête menée par Reuters. La production de l'organisation des pays exportateurs de pétrole a augmenté "en raison de l'allègement des mesures d'encadrement de son offre à la suite d'un accord avec ses alliés et de la hausse des exportations de l'Iran", explique l'agence de presse. L'OPEP et ses alliés, réunis sous l'appellation "Opep+", qui comprend notamment l'Iran, doit se réunir jeudi pour discuter d'une éventuelle nouvelle hausse de la production en août.

De plus, les stocks américains de pétrole brut ont reculé de 6,718 millions de barils au cours de la semaine du 25 juin, selon les données de l'EIA, soit une sixième semaine consécutive de baisse, alors que le consensus du marché prévoyait un repli de 4,686 millions. Dans le même temps, les stocks d'essence ont augmenté de 1,522 million de barils, défiant les prévisions d'une baisse de 0,886 million.

En fin de journée mercredi, les prix du Brent comme du WTI progressent respectivement de 0,58% à 75,19 dollars le baril et de 0,77% à 73,54 dollars.