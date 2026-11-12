La production de pétrole brut en Alaska devrait augmenter de 13 % en 2027, selon l'EIA

La production de pétrole brut en Alaska devrait augmenter de 13 % en 2027, grâce à la nouvelle production issue du projet « Pikka Phase 1 », détenu conjointement par Santos et Repsol, ainsi que du projet « Nuna » de ConocoPhillips COP.N , qui viendront renforcer l'offre provenant du North Slope de l'État, a indiqué jeudi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

L’EIA prévoit que la production de pétrole brut en Alaska augmentera de 23 000 barils par jour (6 %) en 2026, puis connaîtra une nouvelle hausse de 60 000 bpd (13 %) en 2027.

Avec une production prévue de 505 000 barils par jour en 2027, il s’agirait du niveau le plus élevé depuis 2014.

L’EIA a indiqué que ces hausses prévues représenteraient les plus fortes augmentations annuelles de la production de pétrole brut en Alaska depuis les années 1980, époque à laquelle la production avait atteint un pic d’environ 2 millions de barils par jour.

Le projet Nuna, détenu par ConocoPhillips, a démarré sa production en décembre 2024 et devrait produire 20 000 barils par jour à son pic. Depuis le début de l’année, il a produit en moyenne 10 000 barils par jour, compensant en partie les baisses de production existantes.

Le projet Pikka Phase 1, détenu conjointement par Santos et Repsol, a démarré sa production en mai 2026 avec une production mensuelle moyenne initiale de 2 000 barils par jour et a atteint 38 000 barils par jour en septembre 2026, selon les données de la Commission de conservation du pétrole et du gaz de l’Alaska.

Le projet Pikka Phase 1 devrait atteindre un pic de production de 80 000 barils par jour d’ici l’hiver 2026-2027, soit près de 20 % de la production totale de l’Alaska en 2025.