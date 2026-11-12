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La production de pétrole brut en Alaska devrait augmenter de 13 % en 2027, selon l'EIA
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:15

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La production de pétrole brut en Alaska devrait augmenter de 13 % en 2027, grâce à la nouvelle production issue du projet « Pikka Phase 1 », détenu conjointement par Santos et Repsol, ainsi que du projet « Nuna » de ConocoPhillips COP.N , qui viendront renforcer l'offre provenant du North Slope de l'État, a indiqué jeudi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

  • L’EIA prévoit que la production de pétrole brut en Alaska augmentera de 23 000 barils par jour (6 %) en 2026, puis connaîtra une nouvelle hausse de 60 000 bpd (13 %) en 2027.

  • Avec une production prévue de 505 000 barils par jour en 2027, il s’agirait du niveau le plus élevé depuis 2014.

  • L’EIA a indiqué que ces hausses prévues représenteraient les plus fortes augmentations annuelles de la production de pétrole brut en Alaska depuis les années 1980, époque à laquelle la production avait atteint un pic d’environ 2 millions de barils par jour.

  • Le projet Nuna, détenu par ConocoPhillips, a démarré sa production en décembre 2024 et devrait produire 20 000 barils par jour à son pic. Depuis le début de l’année, il a produit en moyenne 10 000 barils par jour, compensant en partie les baisses de production existantes.

  • Le projet Pikka Phase 1, détenu conjointement par Santos et Repsol, a démarré sa production en mai 2026 avec une production mensuelle moyenne initiale de 2 000 barils par jour et a atteint 38 000 barils par jour en septembre 2026, selon les données de la Commission de conservation du pétrole et du gaz de l’Alaska.

  • Le projet Pikka Phase 1 devrait atteindre un pic de production de 80 000 barils par jour d’ici l’hiver 2026-2027, soit près de 20 % de la production totale de l’Alaska en 2025.

  • Le ministère américain de l’Intérieur s’apprête à assouplir les exigences en matière d’évaluation environnementale pour certaines activités d’exploration pétrolière et gazière menées dans la Réserve nationale de pétrole de l’Alaska, dans le cadre de la volonté de l’administration du président Donald Trump d’accélérer le développement énergétique dans l’Arctique, a déclaré en août un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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