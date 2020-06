Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La production de l'Opep plus bas depuis vingt ans en juin Reuters • 30/06/2020 à 16:19









LONDRES, 30 juin (Reuters) - La production de pétrole des pays de l'Opep est tombée au mois de juin à son plus bas niveau depuis vingt ans, l'Arabie saoudite et d'autres Etats du Golfe consentant aux plus fortes réductions, montre mardi une étude Reuters. Au total, les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont pompé en moyenne 22,62 millions de barils par jour (bpj), soit 1,92 million de bpj de moins qu'au mois de mai. Le surengagement de l'Arabie saoudite et d'autres a plus que compensé l'incapacité de l'Irak et du Nigeria à respecter leurs propres objectifs de réduction de la production. En avril, les pays de l'Opep et leurs alliés de l'Opep+ se sont mis d'accord pour une réduction historique de leur production afin de soutenir les cours du brut, en chute libre du fait de l'épidémie de coronavirus. L'allègement progressif des mesures de confinement et la baisse de l'offre ont permis au cours du baril de repasser au-dessus des 40 dollars après être tombé en avril à 16 dollars, son plus bas niveau depuis 21 ans. "La consommation devrait accélérer au second semestre et il existe un consensus général autour du fait que les pays de l'Opep+ se montreront à la hauteur des attentes et parviendront à un respect élevé (de leurs engagements de réduction de la production) en juin et en juillet", commente Tamas Varga, du courtier spécialisé dans le pétrole PVM. L'accord conclu en avril engage l'Opep, la Russie et d'autres pays producteurs à réduire l'offre de pétrole de 9,7 millions de bpj à compter du 1er mai, soit 10% de la production mondiale. La part incombant aux seuls pays membres de l'Opep représente un effort de 6,084 millions de bpj en moins par rapport à octobre 2018. En juin, ils ont réduit leur production de 6,523 millions de bpj, soit 107% de leur objectif commun. Il faut remonter à 2000 pour retrouver une production aussi basse. Pour l'Arabie saoudite, la production moyenne sur le mois de juin a été de 7,55 millions de bpj, soit près d'un million de moins que le quota fixé par l'Opep+ et au plus bas depuis 2002. (Alex Lawler version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

