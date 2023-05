La production dans la construction en baisse de 2,4% dans la zone euro et de 1,9% dans l’UE

(AOF) - En mars 2023, par rapport à février 2023, la production dans la construction, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 2,4% dans la zone euro et de 1,9% dans l’UE, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En février 2023, la production dans la construction avait augmenté de 1,7% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. En mars 2023, par rapport à mars 2022, la production dans la construction a diminué de 1,5% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE.

Dans la zone euro, en mars 2023, par rapport à février 2023, la production a diminué de 2,4% pour la branche bâtiment et de 2,3% pour la branche génie civil.

Dans l'UE, la production a diminué de 2,3% pour la branche génie civil et de 1,8% pour la branche bâtiment.

Parmi les États membres, les baisses mensuelles les plus importantes de la production dans la construction ont été observées en Autriche (-10,9%), en Slovaquie (-10,3%) et en Allemagne (-4,6%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Roumanie (+4,1%), en Slovénie (+3,2%) et au Portugal (+1,6%).