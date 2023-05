La production d'or d'Auplata Mining Group en Guyane française s'élève à 38 kg en avril

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.

Ces bons résultats de production du mois d'avril témoignent de la capacité de la société à améliorer en permanence ses compétences internes et ses procédés de production.

Alors que la grande saison des pluies a démarrée, ce qui historiquement génère un recul temporaire de production, les équipes d'AMG Guyane œuvrent à stabiliser l'hygrométrie de l'alimentation de l'usine en faisant des mélanges des stériles des bassins très chargés d'eau et du minerai saprolitique frais.

(AOF) - La production d'or réalisée en avril 2023 en Guyane française s'élève avant raffinage à près de 38 kg. Le titre est estimé à 92% d'or fin. Pour rappel, la production cumulée d'Auplata Mining Group (AMG) Guyane au premier trimestre 2023, s'est élevée à près de 72 kg d'or avant raffinage (titré à 92% d'or fin). Cette performance mensuelle, qui confirme la montée en puissance de la production de l'usine de "Dieu Merci", résulte notamment de l'amélioration du taux de productivité, d'une chaîne d'approvisionnement efficace et d'une amélioration générale des performances de l'usine.

