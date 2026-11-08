La production aurait été suspendue sur le gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, à la suite d'une attaque de drone, selon certaines sources

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La production a été interrompue dimanche sur le gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, l'un des plus importants de la région du Kurdistan, après qu'une attaque de drone a frappé le site, ont indiqué des sources.

Deux sources au sein du ministère régional de l'Électricité ont indiqué que la production sur le site avait été suspendue après qu'un drone a frappé le réservoir de stockage de GPL, provoquant un incendie qui faisait toujours rage. Deux sources des services de sécurité ont déclaré avoir vu de la fumée s'élever du site.

Les employés du site ont été évacués vers des abris situés à l'intérieur des installations à la suite de l'attaque, ont précisé les deux sources du ministère.

Le Premier ministre irakien et commandant en chef des forces armées, Ali al-Zaidi, a déclaré que l’attaque n’avait pas fait de victimes, d’après une première évaluation.

Dans un communiqué conjoint, les ministères régionaux des Ressources naturelles et de l’Électricité ont qualifié l’attaque contre le site d’“attaque terroriste”, précisant qu’ils s’efforçaient d’en minimiser l’impact.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de cette attaque.

Ce gisement de gaz alimente la production d’électricité de la région.

Environ 2,8 gigawatts de production d’électricité ont été perdus dans la région du Kurdistan à la suite de l’attaque, a indiqué le ministère régional de l’Électricité dans un communiqué.

L’opérateur conjoint du gisement, Dana Gas DANA.AD ,avait déjà fermé les principales installations de production du gisement en juillet en raison de menaces crédibles pour la sécurité et de tensions régionales, avant de relancer la production plus tard dans le même mois.

L’Irak figure parmi les pays les plus touchés par la fermeture de facto du détroit d’Ormuz par l’Iran. Le trafic dans le détroit reste perturbé, les navires continuant de faire l’objet d’attaques dans la zone.

Bagdad s’efforce de maintenir un équilibre entre ses relations avec l’Iran voisin et les États-Unis, dans un contexte d’escalade militaire entre ces deux pays.

Cependant, Téhéran a lancé des attaques contre des groupes d’opposition kurdes iraniens dans le nord de l’Irak, tandis que des militants soutenus par l’Iran en Irak ont mené des attaques contre des pays voisins du Golfe au début du conflit.