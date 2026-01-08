La procureure générale de New York demande à Instacart de lui fournir des informations sur les tests de prix

La procureure générale de New York, Letitia James, a demandé des informations à Instacart CART.O jeudi, affirmant que l'entreprise pourrait avoir violé la loi de l'État exigeant que les détaillants en ligne divulguent quand ils utilisent les informations des consommateurs pour fixer les prix.

Cette décision intervient après que la plateforme de livraison de produits alimentaires et de détail en ligne a fait l'objet de vives critiquesà la suite d' une étude menée dans quatre villes américaines par Consumer Reports et d'autres organisations à but non lucratif. Cette étude a montré qu'Instacart affichait des prix différents aux acheteurs pour les mêmes produits, ce qui se traduisait par une différence de coût moyenne de 7 % d'un acheteur à l'autre pour la même liste de produits dans le même magasin. Instacart a déclaré en décembre qu'elle avait mis fin à ses expériences de prix , y compris celles réalisées à l'aide de son outil de tarification par intelligence artificielle Eversight. Les tests étaient aléatoires et ne reposaient jamais sur des données ou des caractéristiques personnelles, a déclaré Instacart.

L'entreprise a néanmoins inclus une clause de non-responsabilité imposée par l'État de New York indiquant que les prix étaient "fixés par un algorithme utilisant vos données personnelles" sur certaines pages de ses magasins, précisant que "certains prix et/ou frais peuvent varier en fonction de tests aléatoires, nous utilisons des informations personnelles (telles que l'adresse de livraison) pour calculer les frais, et nous offrons certaines incitations personnalisées".

Selon Letitia James, ces clauses de non-responsabilité ne sont peut-être pas suffisamment claires, comme l'exige la loi new-yorkaise.

"Les expériences d'Instacart en matière de tarification soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à son utilisation de la tarification algorithmique, et je n'hésiterai pas à prendre des mesures pour faire appliquer nos lois et protéger les consommateurs", a-t-elle déclaré.

Elle a également demandé à l'entreprise de remettre ses accords de tarification avec les détaillants et les marques, et d'expliquer comment elle choisissait les clients inclus dans les expériences de tarification.