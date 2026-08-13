 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La procédure judiciaire contre Bristol Myers concernant le retard dans la mise sur le marché d'un médicament anticancéreux est relancée
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La cour d'appel relance une affaire de 6,7 milliards de dollars classée sans suite en 2024

* Bristol Myers est accusé d'avoir retardé les autorisations de mise sur le marché de médicaments pour éviter de verser une importante indemnité

* Les avocats de Bristol Myers et les anciens actionnaires de Celgene n'ont pas souhaité faire de commentaires

*

par Jonathan Stempel

Une cour d’appel fédérale américaine a estimé qu’un juge avait commis une erreur en rejetant une action en justice de 6,7 milliards de dollars accusant Bristol Myers Squibb BMY.N d’avoir lésé les anciens actionnaires de Celgene en retardant l’autorisation fédérale de trois médicaments, dont le traitement anticancéreux Breyanzi.

Dans une décision rendue jeudi à l'unanimité (3 voix contre 0), la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a estimé que la banque UMB UMBF.O était habilitée à représenter les actionnaires de Celgene en tant que mandataire, malgré une erreur dans la procédure de sa nomination.

Bristol Myers et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. UMB et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires. La décision de jeudi a relancé une action en justice que le juge fédéral de district Jesse Furman, à Manhattan, avait rejetée en septembre 2024. On ignore pour l’instant dans quelle mesure cette décision affecte l’action similaire intentée par UMB, qui soulève plusieurs nouveaux griefs à l’encontre de Bristol Myers et que le juge Furman avait autorisée à se poursuivre en décembre dernier.

BRISTOL MYERS ACCUSÉ DE LENTEUR

Cette affaire trouve son origine dans le rachat de Celgene par Bristol Myers pour 80,3 milliards de dollars en 2019.

Les actionnaires de Celgene détenant des « droits de valeur conditionnelle » (CVR) avaient droit à un supplément de 9 dollars par action en espèces si Bristol Myers obtenait en temps voulu les autorisations de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le Liso-cel, commercialisé sous le nom de Breyanzi, ainsi que pour les médicaments Ozanimod et Ide-cel.

Certains détenteurs de CVR, craignant que Bristol Myers ne respecte pas les délais pour éviter un versement important, ont engagé UMB pour remplacer un fiduciaire précédent.

UMB a finalement accusé le laboratoire pharmaceutique basé à Princeton, dans le New Jersey, de ne pas avoir déployé « tous les efforts nécessaires » pour obtenir ces autorisations et d’avoir indûment retiré les CVR de la cote de la Bourse de New York avant que les détenteurs ne puissent faire valoir leurs droits.

Bristol Myers a obtenu l’autorisation de la FDA pour le Breyanzi dans le traitement du lymphome non hodgkinien le 5 février 2021, cinq semaines après la date limite en question.

LE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE "N’EST PAS DANS LA CONFUSION"

La cour d’appel a estimé qu’UMB avait qualité pour agir car Bristol Myers, l’ancien fiduciaire et la majorité des « bénéficiaires effectifs » des CVR avaient approuvé la nomination d’UMB, bien que les investisseurs ne fussent pas des détenteurs « enregistrés » au sens de la convention relative aux CVR.

"Bristol Myers n’avait aucun doute quant au statut des investisseurs qui prétendaient avoir désigné UMB", a écrit la juge d’appel Beth Robinson.

Dans sa décision rendue en décembre, le juge Furman avait autorisé UMB, dont le siège se trouve à Kansas City, dans le Missouri, à poursuivre certaines actions à l’encontre de Bristol Myers, notamment pour rupture de contrat et manquement au principe de bonne foi.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
64,895 USD NYSE +1,87%
UMB FINANCIAL
150,9000 USD NASDAQ +0,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur la voie du repli après les records
    information fournie par AFP 13.08.2026 19:05 

    La Bourse de Paris s'est orientée jeudi vers un repli, avec des prises des bénéfices après les records de la semaine dernière, ignorant la bonne tenue de l'inflation américaine et la baisse du prix du pétrole. L'indice du CAC 40 a perdu 24,38 points (-0,28%) à ... Lire la suite

  • De La Espriella, candidat de droite, prête serment en tant que nouveau président de la Colombie, à Cali
    Football-Six fédérations arabes soutiennent Infantino, dont le Qatar et le Maroc
    information fournie par Reuters 13.08.2026 19:03 

    par Karolos Grohmann Six présidents de fédérations nationales arabes de football, ‌dont ceux du Qatar et du Maroc, pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, ont apporté jeudi leur soutien au président ​de la Fifa Gianni Infantino, alors que l'instance dirigeante ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort
    L'Europe finit dans le désordre une séance volatile
    information fournie par Reuters 13.08.2026 18:19 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes ont terminé jeudi une séance volatile sans tendance nette, ‌tandis que Wall Street était également en ordre dispersé à mi-parcours, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation américaine ... Lire la suite

  • Des agents sanitaires transportent à la morgue le corps d'une personne décédée du virus Ebola, le 13 juin 2026 à Bunia, en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: l'épidémie d'Ebola s'étend à une sixième province du pays
    information fournie par AFP 13.08.2026 18:18 

    L'épidémie d'Ebola, en passe de devenir la plus meurtrières de l'histoire de la République démocratique du Congo (RDC), s'est étendue à une sixième province dans le nord du pays et menace de se propager au Soudan du Sud voisin. La RDC a déclaré le 15 mai, avec ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0568 +51,47%
CAC 40
8 650,56 -0,28%
HAFFNER ENERGY
0,62 -10,66%
Pétrole Brent
87,65 -1,02%
INNATE PHARMA
2,19 +0,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank