La probabilité d’une hausse des taux se renforce au Royaume-Uni après les chiffres de l’inflation

(AOF) - La livre britannique a atteint dans l’après-midi un plus haut depuis février 2020 à 1,1928 euro. La devise britannique a été propulsée par la nette accélération de l’inflation qui est passée de 3,1 % en septembre à 4,2 % en octobre en rythme annuel, alors que le consensus Reuters tablait sur 3,9 %. L’inflation est donc au plus haut depuis 10 ans. En prenant également en considération les solides chiffres de l’emploi dévoilés mardi, ces données attisent fortement les spéculations quant à un prochain tour de vis monétaire de la part de la Banque d’Angleterre (BoE).

