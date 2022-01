La probabilité d’un tour de vis monétaire se renforce au Royaume-Uni

En fin d'après-midi, la livre sterling n'en profite guère : elle ne grappille que 0,02% à 1,2005 euro. La devise britannique est cependant au plus haut face à l'euro depuis février 2020.

(AOF) - Au Royaume-Uni, l’inflation est au plus haut depuis 30 ans. Les prix à la consommation ont en effet grimpé de 5,4% en décembre 2021 en rythme annuel. Une hausse des prix qui pourrait encore s’accentuer par la suite, a prévenu Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE). Des propos qui renforcent la probabilité d’un resserrement monétaire le mois prochain. Le consensus table sur un tour de vis monétaire de 0,5%.

