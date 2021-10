La prime de risque sur actions, tampon contre une hausse des taux d'intérêt, estime NN IP

Selon lui, sa hausse offre un certain tampon contre une hausse des taux d'intérêt. Selon les estimations de NN Investment Partners., le rendement du Trésor américain à 10 ans peut passer de 1,55% actuellement à 2,1%-2,2% d'ici la fin de 2022 avant de pousser les valorisations relatives des actions dans la zone dangereuse. Bien sûr, c'est à condition que la montée se fasse progressivement, précise la société de gestion.

(AOF) - Le ratio cours/bénéfice mondial est désormais inférieur aux niveaux observés en début d'année grâce à une forte croissance des bénéfices, observe NN Investment Partners. La prime de risque sur actions mondiales a augmenté de 60 points de base à 4,1 % par rapport au plus bas de cette année. La prime de risque est une prédiction à long terme de la quantité d'actions qui surperformeront les obligations d'État sans risque, rappelle le gérant.

