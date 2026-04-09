La pression sur le conseil d'administration de BP s'accroît, la LAPFF se joignant au chœur des conseillers d'actionnaires qui recommandent des votes dissidents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les recommandations d'autres conseillers d'actionnaires, des détails sur la résolution de l'ACCR)

Le Local Authority Pension Fund Forum britannique, qui représente des fonds dont les actifs s'élèvent à plus de 425 milliards de livres (569 milliards de dollars), a recommandé un vote contre le président de BP BP.L , Albert Manifold, et d'autres résolutions soutenues par le conseil d'administration, a déclaré l'organisme jeudi.

La décision de la LAPFF a accru la pression sur BP après que des conseillers influents en matière de procuration Glass Lewis et ISS, ainsi que LGIM, l'un des dix principaux actionnaires de BP, ont également soutenu des votes contraires aux souhaits de BP.

Les conseillers tels que Glass Lewis et ISS sont à l'origine d'une grande partie des votes des actionnaires et n'incitent que rarement à voter contre le conseil d'administration d'une entreprise.

LAPFF a déclaré que sa recommandation découlait de préoccupations relatives à la "transparence et à la solidité de la gouvernance" après que BP a exclu de son assemblée des actionnaires une résolution déposée par le groupe militant pour le climat Follow This, a demandé l'autorisation d'organiser des assemblées générales annuelles uniquement en ligne et a retiré deux résolutions antérieures exigeant des rapports sur le climat spécifiques à l'entreprise.

La résolution de Follow This demandait à BP de divulguer les résultats de sa stratégie dans des scénarios de baisse de la demande de pétrole et de gaz. BP a déclaré que la résolution n'était pas valable et qu'elle serait inefficace si elle était adoptée lors de l'assemblée générale annuelle du 23 avril.

LAPFF a également déclaré qu'elle irait à l'encontre de la recommandation de BP et soutiendrait une résolution d'actionnaire déposée par le groupe climatique ACCR demandant à la major pétrolière de publier davantage d'informations montrant que le transfert des dépenses des projets à faible émission de carbone vers le pétrole et le gaz renforcera la valeur actionnariale.

(1 $ = 0,7467 livres)