La pression ne retombe pas sur le dossier ukrainien, les Bourses européennes trébuchent

(AOF) - Les Bourses européennes ont échoué à rebondir et clôturé en nette baisse ce lundi, sur fond de tensions croissantes en Ukraine. Le CAC 40 a ainsi abandonné 2,04% à 6 788,34 points et l’Euro Stoxx 50 a perdu 2,11% à 3 988,25 points. Les volumes d’échanges ont été limités, en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de du « Presidents' Day ».

Les places du Vieux Continent avaient pourtant bien débuté la séance, les investisseurs ayant réservé bon accueil à la possibilité qu'une discussion ait bientôt lieu entre Joe Biden et Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien.

L'agenda macroéconomique avait également contribué à soutenir le moral des opérateurs. L'assouplissement des mesures sanitaires s'est traduit par un fort rebond de la croissance de l'activité globale de la zone euro en février 2022, selon les données préliminaires du bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est en effet ressorti à 55,8 contre un consensus de 52,7 et après 52,3 en janvier 2022.

Mais cette tentative de rebond s'est révélée bien évanescente, alors que les tensions sur le dossier ukrainien ont été ravivées.

Le Kremlin a d'abord jeté un froid en jugeant prématuré l'organisation d'un sommet entre Poutine et Biden. Par la suite, l'armée russe a affirmé avoir tué 5 " saboteurs " venus d'Ukraine, avant qu'en fin d'après-midi, l'Ukraine demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

Au chapitre des valeurs, seule Eurofins (+1,12%) a échappé à la baisse au sein du CAC 40, grâce à ses qualités défensives. Hors CAC, Orpea (+1,91%) et Korian (+1,81%) ont repris un peu de hauteur, mais accusent toujours des chutes respectives de 56% et 36% sur un mois.

En revanche, Faurecia (-5,40%) a été pénalisé par un objectif 2022 de free cash flow un peu court. De son côté, Worldline (-2,86%) n'a pas résisté à la baisse -2,86%) malgré la réception d'une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour ses activités Terminaux, Solutions et Services (TSS). Enfin, Icade (-1,10%) a limité son repli grâce à des résultats annuels supérieurs à ses objectifs.