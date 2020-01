La présidente taiwanaise réélue haut la main

(Actualisé avec résultats, déclarations) TAIPEI, 11 janvier (Reuters) - La présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a été réélue haut la main samedi, à l'issue d'un scrutin centré sur les tensions avec la Chine et la contestation de sa souveraineté à Hong-Kong. Elle a devancé Han Kuo-yu, chef de file du Kuomintang et de l'opposition, de 2,6 millions de voix. Au total, Tsai Ing-wen a recueilli 8,2 millions de voix, un score sans précédent depuis la première présidentielle, qui s'est déroulée en 1996. "Nous espérons que les autorités de Pékin comprennent qu'un gouvernement choisi démocratiquement par le peuple ne cédera pas aux menaces ni aux intimidations", a-t-elle déclaré à la presse à Taipeh, tout en souhaitant une reprise des discussions avec Pékin. La présidente a dramatisé l'enjeu des élections présidentielle et législatives, qui se résumaient selon elle à un vote pour ou contre la démocratie et la défense de la souveraineté de l'île. La Chine considère que Taiwan fait partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron si l'île proclame formellement son indépendance. Le président Xi Jingping l'a répété il y a un an, tout en assurant préférer une solution pacifique. Depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen en 2016, la Chine a notamment a suspendu les communications officielles et a organisé des manoeuvres militaires à proximité de l'île. Han Kuo-yu, son principal adversaire, est quant à lui favorable à une normalisation des relations avec la Chine, gage selon lui de sécurité et de prospérité. Selon les observateurs, la présidente a bénéficié de la situation à Hong-Kong, où la mobilisation démocrate entamée en juin a alimenté les sentiments nationalistes des 23 millions d'habitants de l'île. (Yimou Lee and Meg Shen; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)