La Première ministre néo-zélandaise imperturbable en plein séisme

WELLINGTON, 25 mai (Reuters) - La Première ministre néo-zélandaise est restée impassible lundi malgré le tremblement de terre survenu alors qu'elle donnait une interview à la télévision. Jacinda Ardern, qui est aux affaires depuis 2017, est extrêmement appréciée par ses concitoyens pour sa gestion de plusieurs crises, dont celle du coronavirus. L'épicentre du séisme d'une magnitude de 5,8 a été localisé à 30 km au nord-ouest de Levin, ville proche de Wellington, selon Geonet. La secousse, qui a duré une trentaine de secondes, n'a fait ni blessés ni dégâts, mais a semé la panique dans certains secteurs de la capitale. "Nous avons juste un petit tremblement de terre ici (...) Vous voyez peut-être les choses bougez derrière moi", a déclaré la Première ministre, qui était interrogée en direct au siège du gouvernement. Après avoir assuré son interlocuteur qu'elle était en sécurité, Jacinda Ardern a repris l'entretien et les images ont aussitôt fait le tour des réseaux sociaux. La Nouvelle-Zélande se trouve sur le "cercle de feu" du Pacifique et un séisme a fait 185 morts à Christchurch en 2011. (Praveen Menon, version française Jean-Philippe Lefief)

