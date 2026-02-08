La Première ministre japonaise Takaichi est en passe de remporter une victoire écrasante aux élections, selon les sondages de sortie des urnes

La première femme à la tête du Japon a convoqué des élections anticipées pour l'hiver

Mme Takaichi jouit d'une bonne cote de popularité depuis qu'elle est devenue Premier ministre en octobre

Mais son règne a tendu les liens avec Pékin et ébranlé les marchés

La coalition au pouvoir de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait remporter une victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche, selon les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote , ce qui pourrait ébranler les marchés financiers et accélérer la mise en place d'une défense destinée à contrer la Chine.

Le Parti libéral démocrate de Mme Takaichi et son partenaire de coalition, le Parti japonais de l'innovation, connu sous le nom d'Ishin, pourraient obtenir jusqu'à 366 des 465 sièges de la chambre, une supermajorité qui faciliterait son programme législatif, selon le radiodiffuseur public NHK.

Le PLD à lui seul devrait remporter jusqu'à 328 sièges, ce qui constituerait son meilleur résultat depuis 1996, date à laquelle le système électoral actuel a été adopté.

La première femme Premier ministre du Japon, âgée de 64 ans, a convoqué des élections anticipées, rares en hiver, afin de tirer parti de sa cote de popularité élevée depuis qu'elle a été portée à la tête du parti au pouvoir, le PLD, à la fin de l'année dernière.

LE PARI DE TAKAICHI SUR DES ÉLECTIONS HIVERNALES RARES PORTE SES FRUITS

Les électeurs ont été attirés par son franc-parler et son image de travailleuse acharnée, mais ses tendances nationalistes et l'importance qu'elle accorde à la sécurité ont tendu les liens avec son puissant voisin, la Chine, tandis que ses promesses de réductions d'impôts ont ébranlé les marchés financiers.

Les habitants se sont frayé un chemin dans la neige pour aller voter, les chutes de neige record dans certaines parties du pays ayant entravé la circulation et contraint certains bureaux de vote à fermer plus tôt que prévu.

Il s'agit seulement de la troisième élection de l'après-guerre organisée en février, les élections étant généralement convoquées au cours de mois plus cléments.

À l'extérieur d'un bureau de vote dans la ville d'Uonuma, dans la préfecture montagneuse de Niigata, l'enseignant Kazushige Cho, 54 ans, a bravé des températures inférieures au point de congélation et une épaisse couche de neige pour voter pour le Parti libéral-démocrate de Takaichi.

"J'ai l'impression qu'elle crée un sens de l'orientation, que tout le pays se serre les coudes et va de l'avant. Cela me touche vraiment", a-t-il déclaré.

Mais la promesse électorale de Mme Takaichi de suspendre la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix a effrayé les investisseurs, qui se demandent comment le pays le plus endetté des économies avancées financera ce plan.

"Ses projets de réduction de la taxe sur la consommation laissent de grands points d'interrogation quant au financement et à la manière dont elle va s'y prendre pour équilibrer les comptes", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe à Londres.

Mineko Mori, une habitante de Niigata âgée de 74 ans, pataugeant dans la neige avec son chien, a déclaré qu'elle craignait que les réductions d'impôts de Takaichi ne fassent peser un fardeau encore plus lourd sur les générations futures.

Mais les jeunes électeurs sont parmi ceux qui soutiennent le plus Takaichi, un récent sondage ayant révélé que plus de 90 % des moins de 30 ans lui étaient favorables.

La première ministre a suscité un engouement improbable chez les jeunes, appelé "sanakatsu" , qui se traduit approximativement par "Sanae-mania". Les produits qu'elle utilise, tels que son sac à main et le stylo rose avec lequel elle prend des notes au parlement, sont très demandés.

Jeudi, Takaichi a reçu le "soutien total " du président américain Donald Trump

La Chine suivra également de près les résultats.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Mme Takaichi a déclenché le plus grand différend avec la Chine depuis plus d'une décennie en exposant publiquement la manière dont Tokyo pourrait répondre à une attaque chinoise contre Taïwan.

Un mandat fort pourrait accélérer ses projets de renforcement de la défense du Japon, que Pékin considère comme une tentative de renouer avec son passé militariste.

"J'ai voté pour un parti qui a clairement la volonté de protéger le pays", a déclaré Masanobu Igarashi, un soldat à la retraite, après avoir voté pour le PLD à Uonuma.