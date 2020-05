Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La pratique sportive en club pourra reprendre en France à partir du 11 mai - ministre Reuters • 02/05/2020 à 09:11









PARIS, 2 mai (Reuters) - La pratique du sport en club sera possible en France à compter du 11 mai à conditions de respecter les précautions sanitaires, a annoncé samedi la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sur France Info. "Les enfants vont avoir besoin de pouvoir ressortir, de pouvoir bouger, évidemment dans le respect des règles de distanciation", a-t-elle déclaré. "La pratique en club à partir du 11 mai pourra se faire avec dix personnes, en accueillant dix adhérents, en outdoor, en extérieur pour le moment", a-t-elle précisé. Le plan de déconfinement progressif et différencié présenté cette semaine par Edouard Philippe prévoit notamment que les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à dix personnes. "On travaille aussi sur la réouverture des équipements en fonction de l'évolution de la pandémie", a poursuivi la ministre. "En tout cas on pourra (pratiquer) même en activité associative, quel que soit le sport sauf évidemment les sports collectifs et de contact tels qu'on les connaissait avant, mais toutes les associations, y compris celles de judo, y compris celles de sports collectifs, pourront proposer des activités avec une distanciation respectée." (Henri-Pierre André)

