La poussée européenne en faveur de la souveraineté dans le cloud gagne du terrain, mais les géants américains du cloud restent dominants

Selon les dirigeants du secteur, la volonté de garantir que les services numériques critiques puissent fonctionner sous contrôle européen gagne du terrain, les gouvernements et les secteurs réglementés prenant désormais en compte la souveraineté lors de l’attribution des marchés de services cloud.

Si la souveraineté numérique est un objectif politique depuis des années, les critères d’appel d’offres et l’attribution des marchés commencent à refléter ces priorités.

Ce changement fait suite à une année au cours de laquelle les décideurs politiques et les entreprises européennes ont pris davantage conscience de leur dépendance vis-à-vis des technologies américaines. Le retour au pouvoir de Donald Trump et les restrictions d’accès à certaines technologies ont exacerbé les inquiétudes concernant les dépendances stratégiques, tandis que les perturbations des services cloud ont mis en évidence les risques liés à la concentration de services critiques entre les mains d’un petit nombre de fournisseurs.

En avril, la Commission européenne a attribué quatre contrats de cloud souverain d’une valeur totale pouvant atteindre 180 millions d’euros (198 millions de dollars) sur six ans à des consortiums menés par la société luxembourgeoise Post Telecom et la société belge Proximus, aux côtés de l’allemand StackIT et du français Scaleway.

Le gouvernement néerlandais a également signé un accord-cadre avec StackIT, affirmant que cela permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs non européens et de renforcer la résilience numérique.

Les récents marchés publics passés par des organisations telles que l’opérateur ferroviaire public danois DSB , les entités fédérales suisses et les chaînes de télévision publiques allemandes ont intégré des exigences en matière de souveraineté numérique visant à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs individuels et de juridictions étrangères.

« Les critères de souveraineté occupent désormais une place beaucoup plus importante dans le secteur public, puis dans les principaux secteurs réglementés », a déclaré Markus Noga, directeur technique chez IONOS, le plus grand fournisseur allemand d’hébergement et de services cloud.

Cette évolution ne se résume pas toujours à un choix entre des fournisseurs européens et américains. La coentreprise S3NS de Google Cloud avec Thales, qui a obtenu la certification française SecNumCloud pour la gestion de charges de travail sensibles issues du secteur public et des secteurs réglementés, a été sélectionnée dans le cadre du programme de 180 millions d’euros de la Commission européenne .

Google Cloud a indiqué que les appels d’offres du secteur public évaluent de plus en plus les fournisseurs sur la base de leur autonomie opérationnelle, du contrôle des clés de chiffrement et des dispositions relatives à la sortie du cloud, qui permettent aux clients de transférer leurs applications et leurs données vers un autre fournisseur si nécessaire , plutôt que de se limiter simplement au lieu de stockage des données.

« La véritable valeur réside dans le fait de ne pas être soumis à un "kill switch" et de pouvoir poursuivre ses opérations indéfiniment », a déclaré Noga.

Christine Knackfuss-Nikolic, responsable de la souveraineté chez T-Systems, la branche de services informatiques de Deutsche Telekom, a déclaré que la souveraineté numérique était passée du statut de sujet de discussion à celui de critère d’achat au cours de l’année 2025.

Elle a évoqué des préoccupations liées à la dépendance stratégique et à la résilience opérationnelle, notamment la perte temporaire d’accès aux services Microsoft subie par la Cour pénale internationale et les restrictions imposées à certaines exportations de modèles d’IA.

Les récentes initiatives de la Commission européenne, notamment son projet de loi sur le développement du cloud et de l’IA visant à renforcer les infrastructures européennes dans ces domaines, ont renforcé cette tendance.

Google a déclaré que des réglementations telles que la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique, qui fixe des normes en matière de risques technologiques pour les entreprises financières, et les règles de cybersécurité NIS2 incitaient les clients à examiner de plus près qui contrôle leurs données, leurs opérations cloud et leurs infrastructures technologiques critiques.

Nextcloud, qui développe une alternative auto-hébergée à Microsoft 365 , a indiqué que la demande pour son logiciel avait été multipliée par cinq environ depuis le début du second mandat de Trump, tandis que T-Systems a déclaré que la demande pour son offre de cloud souverain avait plus que quadruplé depuis mi-2025.

Pourtant, l’intérêt pour la souveraineté s’est jusqu’à présent traduit par un nombre relativement faible de migrations à grande échelle au détriment des fournisseurs historiques.

Un projet de loi de la Commission européenne de juin sur le développement du cloud et de l’IA indiquait que la part de marché des fournisseurs de cloud de l’UE était passée de 29 % en 2017 à 15 % en 2022 et stagnait depuis lors, tandis qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud contrôlaient plus de 70 % du marché européen du cloud.

LE PROBLÈME DE LA DÉPENDANCE

Malgré une demande croissante, les fournisseurs affirment que la migration depuis les plateformes en place reste lente.

« Les entreprises sont encore à la traîne », a déclaré Mark Neufurth, stratège du secteur public chez IONOS.

Il a précisé que seul un pourcentage à un chiffre des discussions avec les clients du secteur public aboutissait actuellement à la signature de contrats, tandis que les procédures d’appel d’offres et les inquiétudes liées à la migration prolongeaient souvent les projets sur une période de 12 à 24 mois.

De nombreuses organisations restent fortement liées à Microsoft Office, Microsoft 365 et à leur infrastructure cloud existante.

Google a indiqué que les clients recherchaient de plus en plus des stratégies de sortie du cloud et des normes ouvertes afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs individuels.

« Le problème, c’est que beaucoup de gens n’aiment pas le changement et ont peur des projets de migration », a déclaré Frank Karlitschek, directeur général de Nextcloud.

Amazon Web Services, Microsoft et Google ont réagi en proposant leurs propres offres de « cloud souverain ». AWS a indiqué avoir mené en octobre un test démontrant que son « European Sovereign Cloud » pouvait fonctionner indépendamment de toute infrastructure située en dehors de l’Union européenne.

Microsoft a quant à lui mis en avant des projets gérés par des partenaires, notamment Bleu en France et Delos Cloud en Allemagne.

Même les entreprises qui tirent profit de cette tendance reconnaissent qu’une rupture totale avec les plateformes américaines est peu probable à court terme.

«Pour les grandes entreprises, par exemple, il n’est pas logique de migrer l’ensemble des charges de travail, mais uniquement celles qui sont sensibles», a déclaré Mme Knackfuss-Nikolic.

L’éditeur suisse de logiciels bancaires Temenos a déclaré que les initiatives en matière de données souveraines et de cloud n’étaient pas encore suffisamment abouties pour de nombreuses grandes banques ayant des activités internationales.

« Nous commençons à disposer de pratiquement toutes les pièces du puzzle en Europe », a déclaré Sami Pienimäki, directeur général du fabricant finlandais de logiciels et d’appareils Jolla. « Mais il est sacrément difficile pour un Européen lambda, voire pour un décideur politique averti, de voir toutes ces pièces sur une table et d’en tirer une image claire. »

(1 dollar = 0,9108 euro)