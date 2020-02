La Poste : le courrier bientôt distribué moins souvent ?

Face à la baisse continue du nombre de lettres et colis envoyés, la Cour des comptes recommande de "réexaminer" certains principes de distribution du courrier.

Un facteur distribue du courrier à Caen (Calvados). ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Les Français envoient de moins en moins de courriers. En 2008, pas moins de 18 milliards de plis avaient été distribués. Dix ans plus tard, le chiffre a diminué de moitié pour atteindre 9,2 milliards. Si la tendance se poursuit, il pourrait encore baisser à 5 milliards en 2025, selon les chiffres avancés par la Cour des comptes. Face à cette baisse continue des volumes de courrier, l'institution financière recommande dans son rapport annuel publié mardi 25 février de "réexaminer" les conditions de traitement du courrier , d'autant que "le compte du service universel postal (...) a été pour la première fois en déficit de 365 millions d'euros" en 2018.

"L'État et La Poste ont prévu de se réunir en 2020, pour un point d'étape. Par ailleurs, La Poste prépare un nouveau plan stratégique. Dans ce contexte, des ajustements des modalités de mise en œuvre du service universel postal pourraient être envisagés", écrit la Cour des Comptes dans son rapport qui met en avant plusieurs pistes notamment la réduction des jours de distribution du courrier et la diminution du nombre de boîtes aux lettres publiques . Les Sages recommandent également de développer l'interactivité avec les usagers pour faciliter la remise des objets suivis et d'améliorer le service de livraison des colis pour être concurrentiel face à la concurrence d'Amazon.

Exemples européens

Dans son rapport, la Cour des comptes cite les cas d'autres pays européens. "Confrontés à des difficultés analogues, plusieurs opérateurs postaux européens ont réduit leur offre de service ", explique l'institution financière qui prend l'exemple du passage de 6 à 5 jours de distribution aux Pays-Bas et en Norvège, de la "distribution alternée" du courrier mise en place au Danemark et en Italie. Ces changements n'ont pas été considérés comme une remise en cause des règles posées par la directive postale du 15 décembre 1997 qui régit les objectifs de qualité du service postal, précisent les Sages.

Le rapport recommande en outre d' adapter "le nombre de boîtes aux lettres de rue au regard de l'évolution du courrier postal ". "Le parc de boîtes aux lettres français est parmi les plus denses en Europe, avec notamment une boîte pour 200 habitants en zone rurale, certaines d'entre elles étant assez rapprochées, et parfois, en zone urbaine, jusqu'à trois boîtes dans un rayon de 300 mètres. Le parc de boîtes situées sur la voie publique, hors points de présence postale, pourrait ainsi être adapté", souligne la Cour des comptes. Le PDG du groupe La Poste s'est montré favorable à la recommandation. "La forte baisse depuis dix ans des volumes de courrier remis par les particuliers justifie une adaptation de ce parc", constate Philippe Wahl.