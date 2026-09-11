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La position restrictive de la BCE suscite des appels en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 08:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les prévisions de Citigroup et le contexte; modification de l'identifiant du dossier de presse)

par Rashika Singh

Goldman Sachs, Citigroup et Barclays prévoient que la Banque centrale européenne va encore resserrer sa politique monétaire, alors qu’une nouvelle flambée des prix de l’énergie suscite des inquiétudes quant au retour de l’inflation vers son objectif.

Jeudi , la banque centrale a relevé ses taux directeurs de 25 points de base, comme prévu, et a indiqué que l’inflation resterait supérieure à l’objectif de 2 % pendant une période prolongée.

Le conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis six mois, a aggravé les perspectives d’inflation et de croissance de la zone euro, tandis que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a fait grimper les cours du brut au-delà des 100 dollars le baril, menaçant d’exercer une nouvelle pression à la hausse sur les prix à la consommation.

Alors que Goldman Sachs, Citi et Barclays estiment que la BCE relèvera à nouveau ses taux en décembre, Citi prévoit une hausse supplémentaire en mars 2027.

“Plus l’inflation reste élevée longtemps, plus le risque qu’elle devienne endogène est prononcé”, ont déclaré les économistes de Citi.

La BCE a relevé ses taux de manière agressive ces dernières années afin de juguler l’inflation, même si ses responsables soulignent de plus en plus que les décisions de politique monétaire resteront fonction des données économiques. La banque centrale se réunira à nouveau le 29 octobre.

Barclays a déclaré que la hausse des taux “qui s'imposait d'elle-même” de la BCE soulignait l'attention constante portée par les décideurs politiques à la maîtrise de l'inflation, que la banque centrale ne prévoit pas de voir revenir à son objectif avant fin 2027. Goldman Sachs a indiqué qu'une hausse des taux en décembre ferait entrer les taux dans une “zone légèrement restrictive”.

Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur une probabilité de 93,9 % d’une hausse des taux d’un quart de point par la BCE en décembre.

L’attention se tourne également vers les réunions très attendues de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon la semaine prochaine, qui pourraient renforcer le contexte mondial de resserrement monétaire si les décideurs politiques laissaient entrevoir des taux plus élevés pendant plus longtemps.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 08:15:40.

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