La position de la France sur la 5G inchangée malgré l'usine Huawei-Le Maire

PARIS, 4 mars (Reuters) - L'installation par Huawei HWT.UL d'une usine en France ne changera "pas d'un iota" la position du gouvernement français sur les acteurs autorisés à participer au déploiement de la 5G dans l'Hexagone, a déclaré mercredi Bruno Le Maire. Le géant chinois des télécoms a annoncé fin février qu'il allait construire en France sa première grande usine en dehors de la Chine, ce qui devrait entraîner la création d'environ 500 emplois directs. Huawei est accusé par les Etats-Unis de servir les activités d'espionnage de la Chine, ce que le groupe dément, et Bruno Le Maire s'est dit en février "favorable par principe" à la préférence européenne dans le choix des équipementiers appelés à déployer les réseaux de nouvelle technologie mobile 5G en France. Interrogé sur BFM Business au sujet de l'installation par Huawei d'une usine en France, le ministre de l'Economie a assuré mercredi que "ça ne modifie pas d'un iota la position du gouvernement français sur la 5G". "Personne et certainement pas moi ne cède à quelque chantage que ce soit", a dit Bruno Le Maire. "Il y a une position qui a été prise sur la 5G qui est très claire, nous ne faisons pas de discrimination vis-à-vis de quelque entreprise que ce soit, ni chinoise ni américaine. Simplement nous veillons à nos intérêts de sécurité et nos intérêts stratégiques." (Bertrand Boucey)

