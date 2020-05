Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La porte-parole du vice-président américain atteinte du coronavirus Reuters • 08/05/2020 à 22:16









WASHINGTON, 8 mai (Reuters) - La porte-parole du vice-président américain Mike Pence, qui est mariée à l'un des principaux conseillers de Donald Trump, a contracté le coronavirus, ce qui fait craindre sa propagation à la Maison blanche. Le président des Etats-Unis a lui même annoncé vendredi, lors d'une réunion avec des élus républicains, que Katie Miller, l'épouse de son conseiller à l'immigration Stephen Miller, était atteinte. Un autre cas avait été signalé la veille au sein du personnel de la Maison blanche au service du président. Selon un membre éminent de l'administration américaine, cité par un "pool" de journalistes, ni Donald Trump et ni Mike Pence n'ont été récemment en contact avec Katie Miller. L'annonce de ce deuxième cas en deux jours à la Maison blanche a relancé les craintes pour la santé du président et du vice-président, qui ont tous deux repris leurs activités et leurs déplacements, alors que le bilan américain de la maladie a dépassé les 75.000 morts. "Nous avons pris toutes les précautions pour protéger le président", a assuré vendredi Kayleigh McEnany, porte-parole de la présidence. "Nous avons fait tout ce que le Dr (Deborah) Birx et le Dr (Anthony) Fauci nous ont demandé", a-t-elle ajouté, évoquant deux membres très respectés du conseil scientifique de la Maison Blanche. Donald Trump et Mike Pence ont été tous deux été soumis à des tests qui se sont avérés négatifs après le diagnostic positif d'un membre de l'armée américaine travaillant à la Maison blanche, a fait savoir jeudi la présidence. (Jeff Mason et Susan Heavey, version française Jean-Philippe Lefief)

