La popularité des jeux de société ne faiblit pas, les gens recherchant des liens hors écran, selon le directeur général d'Asmodee

La demande en jeux de société reste forte, les gens cherchant des moyens de jouer ensemble en présentiel, a déclaré à Reuters Thomas Koegler, directeur général d’Asmodee ASMDEEb.ST , à l’approche de la période très animée des achats de fin d’année.

Basée en Suède, la société Asmodee détient les droits de nombreux jeux de société mondialement connus, tels que Catan et Carcassonne. Elle distribue également des titres d’autres éditeurs, notamment Pokémon, Magic: The Gathering d’Hasbro HAS.O et les jeux de cartes à collectionner One Piece de Bandai Namco 7832.T .

"Ce qui est clair, c’est que notre secteur bénéficie d’une dynamique sociologique très forte, celle de passer du temps avec ses proches", a déclaré M. Koegler lors d’une interview vendredi.

Il s’attend à ce que les soirées jeux restent un programme très prisé le samedi, en particulier pendant la période de Noël, lorsque le temps maussade rend les jeux plus attrayants. Les fêtes de fin d’année constituent une période de ventes cruciale pour les entreprises de jeux et de jouets.

Les jeux de société ont gagné en popularité auprès des 16-25 ans, qui les placent désormais "au cœur" de leur vie sociale, a indiqué M. Koegler. Un baromètre international réalisé par Asmodee et Kantar en 2026 a montré que 74 % de la "génération Z" considéraient que les expériences en présentiel étaient plus importantes que les expériences numériques.

M. Koegler a également souligné la fréquentation croissante des salons professionnels tels que Spiel Essen et Gen Con, ainsi que l’engagement des magasins de loisirs créatifs auprès des communautés locales de joueurs, comme deux indicateurs montrant que les efforts d’Asmodee pour impliquer les joueurs à travers des événements en présentiel portaient leurs fruits.

"Nous constatons une augmentation des ventes (dans les magasins spécialisés), ce qui se traduit par une hausse des ventes chez ces derniers, car ils constituent le pivot des communautés locales", a déclaré M. Koegler.

LE JEU ORGANISÉ SOUTIENT LES JEUX DE CARTES À COLLECTIONNER

Le jeu organisé occupe également une place prépondérante dans le succès des jeux de cartes à collectionner, une catégorie que M. Koegler a précédemment qualifiée d’"extrêmement solide et durable" .

"Tous les événements font salle comble car les gens s’impliquent vraiment", a-t-il déclaré.

Le plus grand salon néerlandais dédié aux jeux de société, le Spellenspektakel, qui accueille également le plus grand événement européen consacré aux jeux de cartes à collectionner, le CardCon, a enregistré 33 000 visiteurs lors de son édition 2026, les 7 et 8 novembre, avec une première journée à guichets fermés.

Les ventes d’Asmodee ont progressé de 18,4 % dans la catégorie des jeux de société et de 51,6 % dans celle des jeux de cartes à collectionner au cours de son dernier trimestre clos en septembre.

Les résultats d'Hasbro ont également été stimulés par son jeu de cartes à collectionner phare, "Magic: The Gathering", à l’approche des fêtes de fin d’année.