La Pologne a signé vendredi un accord avec Palantir Technologies Inc PLTR.O d'une valeur d'environ 300 millions de dollars sur cinq ans, portant sur l'achat d'un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter les processus décisionnels des commandants de l'armée, a déclaré le ministre polonais de la Défense.
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"Il s'agit d'un tournant décisif pour les capacités opérationnelles des Forces armées de la République de Pologne", a déclaré le ministre de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, après la signature de l'accord.
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"Nous utiliserons (le logiciel) pour développer les meilleures capacités possibles. Toutes les clés, tous les serveurs et toutes les informations sont — et resteront — la propriété exclusive des Forces armées polonaises."
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La Pologne a entamé sa coopération avec Palantir en 2025, lorsqu’elle a signé un protocole d’accord portant sur l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et la cybersécurité
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Les décideurs politiques européens avaient auparavant exprimé leur inquiétude quant à la dépendance excessive du continent vis-à-vis des technologies de défense américaines, dont l’accès pourrait être interrompu, limitant ainsi sa capacité à se défendre
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