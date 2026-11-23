La Pologne signale un foyer de grippe aviaire dans un élevage de dindes

La Pologne, premier exportateur de volaille de l'Union européenne, a signalé son premier foyer de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène depuis six mois, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), alors que l'Europe est confrontée à une recrudescence saisonnière de cette maladie.

La propagation de l'influenza aviaire, communément appelée "grippe aviaire", suscite des inquiétudes parmi les gouvernements et le secteur avicole après avoir ravagé des élevages à travers le monde ces dernières années, perturbant l'approvisionnement, faisant grimper les prix des denrées alimentaires et augmentant le risque de transmission à l'homme.

Le virus a été détecté dans un élevage de dindes situé dans la ville de Biskupiec, dans la région de Warmie-Mazurie, au nord-est de la Pologne, et a tué 587 oiseaux sur un total de 18.723, a indiqué l'OMSA, dont le siège est à Paris, citant un rapport des autorités polonaises.

Les oiseaux restants ont été abattus.

La France a quant à elle relevé son niveau d'alerte face à la grippe aviaire à son degré maximal, après la constatation d'une propagation saisonnière de la maladie chez les oiseaux sauvages en Europe, a annoncé le gouvernement la semaine dernière.

(Par Sybille de La Hamaide, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)