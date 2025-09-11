La Pologne restreint le trafic aérien le long de sa frontière orientale

(Actualisé avec détails, contexte, inquiétudes de l'aviation civile)

La Pologne a interdit les vols de drones et introduit des restrictions au trafic aérien le long de ses frontières avec la Biélorussie et l'Ukraine après la violation de son espace aérien par plusieurs drones présumés russes.

La Pologne a abattu mercredi matin ces drones avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les restrictions introduites par Varsovie, qui n'affectent pas le transport aérien de passagers, sont entrées en vigueur à 22h00 GMT mercredi et s'appliquent jusqu'au 9 décembre, a déclaré l'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA) dans un communiqué.

"À la demande du commandement opérationnel des branches des forces armées (...) des restrictions du trafic aérien seront introduites dans la partie orientale de la Pologne sous la forme de la zone réglementée EP R129", a déclaré l'agence polonaise dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

L'aviation générale, qui comprend principalement les petits avions, les avions de loisir et les hélicoptères, peut opérer pendant la journée à condition d'avoir une radio et un transpondeur, a ajouté PANSA, soulignant que de tels appareils ne peuvent pas voler la nuit.

Les vols ne seront autorisés que jusqu'à une hauteur d'environ 3 km au-dessus du sol. Les vols commerciaux s'effectuent généralement à une altitude supérieure.

"Ces restrictions ne s'appliquent pas à l'aviation de passagers, car le niveau de restriction est le FL095, c'est-à-dire la zone comprise entre le sol et environ 3 km d'altitude. Cette zone s'étend de 26 à 46 km à l'intérieur des terres, selon l'endroit", indique le communiqué de PANSA.

Du lever au coucher du soleil, les vols dans la zone réglementée sont interdits, à l'exception des aéronefs pilotés qui opèrent conformément à un plan de vol avec les transpondeurs appropriés et qui maintiennent une communication bilatérale avec les autorités aériennes, a déclaré l'agence.

Les restrictions prévoient également des exceptions pour les vols militaires et certains autres vols spéciaux et indicatifs d'appel.

INQUIÉTUDES DE L'AVIATION CIVILE

Le ministère russe de la Défense a reconnu mercredi avoir mené une attaque importante de drones sur des installations militaires dans l'ouest de l'Ukraine, sans prévoir de toucher la Pologne.

L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais a provoqué de vives réactions parmi les pays de l'Otan.

Jeudi, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a indiqué que le Conseil de sécurité de l'Onu tiendrait une réunion d'urgence à la demande de la Pologne pour discuter de la violation de son espace aérien.

L'incursion de drones dans l'espace aérien polonais a aussi ravivé les inquiétudes en matière de sécurité sur la vulnérabilité du transport aérien civil en Europe.

Les deux aéroports de Varsovie, Chopin et Modlin, ainsi que ceux de Rzeszow et Lublin, dans l'est du pays, ont temporairement fermé mercredi avant de reprendre leurs activités.

Le directeur général de Ryanair RYA.I , Michael O'Leary, a averti jeudi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine serait un "problème récurrent" pour toutes les compagnies aériennes européennes pendant les années à venir.

(Rédigé par Karol Badohal et Barbara Erling ; avec Conor Humphries et Joanna Plucinska et Lisa Barrington ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)