Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Pologne pour une aide européenne d'un milliard d'euros à la Biélorussie Reuters • 17/09/2020 à 12:59









VILNIUS, 17 septembre (Reuters) - Le Premier ministre polonais a invité jeudi l'Union européenne à fournir une aide financière d'au moins un milliard d'euros à la Biélorussie. "Le fonds devrait en effet être important (...) Il devrait être d'au moins un milliard d'euros", a déclaré Mateusz Morawiecki à l'issue d'un entretien avec son homologue lituanien Saulius Skvernelis, à Vilnius. "Elle doit permettre à l'économie biélorusse (...) de se stabiliser et de répondre aux attentes des investisseurs, afin qu'elle puisse à nouveau émettre de nouvelles dettes publiques", a-t-il ajouté. Vladimir Poutine a reçu lundi le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dont la réélection le 9 août est vivement contestée dans son pays, et a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars (1,27 milliards d'euros) à la Biélorussie. (Andrius Sytas, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.