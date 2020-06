Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Pologne espère récupérer des troupes US retirées d'Allemagne Reuters • 06/06/2020 à 09:10









VARSOVIE, 6 juin (Reuters) - Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a exprimé samedi l'espoir qu'une partie des troupes américaines en passe d'être retirées d'Allemagne seraient redéployées en Pologne. Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire drastiquement le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, a-t-on appris vendredi auprès d'un haut responsable américain. Le président américain demanderait ainsi que 9.500 soldats américains, sur les 34.500 actuellement déployés, quittent le territoire allemand. "J'espère profondément qu'en conséquence des nombreuses discussions que nous avons eues (...) une partie des troupes basées aujourd'hui en Allemagne qui sont en train d'être retirées par les Etats-Unis (...) viendront effectivement en Pologne", a dit Mateusz Morawiecki à la radio RMF24. "La décision appartient maintenant aux Etats-Unis." (Agnieszka Barteczko et Anna Wlodarczak-Semczuk version française Bertrand Boucey)

