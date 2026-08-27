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La Pologne demande à l'UE d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta et appelle à prendre des mesures contre les escroqueries et les publicités mensongères
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 08:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre polonais du Numérique a déclaré mercredi avoir demandé à la Commission européenne d’infliger une amende de 250 millions d’euros (291,30 millions de dollars) à Meta META.O .

« J'appelle également Meta à mettre immédiatement en place des outils efficaces pour éliminer les escroqueries, la publicité mensongère et la promotion d'applications illégales », a déclaré le ministre Krzysztof Gawkowski sur X.

(1 dollar = 0,8582 euro)

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