La Pologne demande à l'UE d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta et appelle à prendre des mesures contre les escroqueries et les publicités mensongères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre polonais du Numérique a déclaré mercredi avoir demandé à la Commission européenne d’infliger une amende de 250 millions d’euros (291,30 millions de dollars) à Meta META.O .
« J'appelle également Meta à mettre immédiatement en place des outils efficaces pour éliminer les escroqueries, la publicité mensongère et la promotion d'applications illégales », a déclaré le ministre Krzysztof Gawkowski sur X.
(1 dollar = 0,8582 euro)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer