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La Pologne demande à l'UE d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta et appelle à prendre des mesures contre les escroqueries et les publicités mensongères
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 09:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations complémentaires et du contexte)

Le ministre polonais du Numérique a déclaré mercredi avoir demandé à la Commission européenne d’infliger une amende de 250 millions d’euros (291,30 millions de dollars) à Meta, accusant l’entreprise de réseaux sociaux de ne pas lutter suffisamment contre les publicités frauduleuses.

« Malgré les signalements répétés des autorités polonaises compétentes et des équipes chargées de la cybersécurité, Meta

META.O n'apporte toujours pas de réponse efficace et adéquate face aux publicités frauduleuses », a déclaré le ministre Krzysztof Gawkowski sur X.

Dans une lettre adressée à la Commission européenne, il est indiqué que les tests menés par CERT Polska, l’équipe nationale d’intervention en cas d’incident de cybersécurité, ont permis de recenser 122 publicités classées comme frauduleuses.

«Dans 106 cas, soit 86,8 % des signalements, Meta a classé le dossier en décidant de ne pas supprimer la publicité. Seules 10 publicités ont été supprimées, et dans 6 cas, aucune réponse n’a été fournie», a déclaré le ministre.

« J’appelle également Meta à mettre en place immédiatement des outils efficaces pour éliminer les escroqueries, la publicité mensongère et la promotion d’applications illégales. »

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Meta Platform a été vivement critiquée suite à des allégations selon lesquelles ses produits seraient nocifs pour les enfants et que l’entreprise induirait le public en erreur quant à leur sécurité.

En Pologne, la plateforme a été critiquée pour ne pas avoir réagi efficacement aux publicités frauduleuses et a été poursuivie en justice par le milliardaire Rafal Brzoska pour des publicités trompeuses.

Dans le cadre du procès intenté par M. Brzoska, la cour d’appel de Varsovie a statué en avril 2026 que Meta était responsable des publicités qu’elle héberge sur ses plateformes. Devant la justice, la plateforme a fait valoir qu’elle n’était pas responsable des agissements frauduleux de ses utilisateurs.

(1 dollar = 0,8582 euro)

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