La Pologne célèbre le 85ème anniversaire du déclenchement de la Seconde guerre mondiale

Le président polonais Andrzej Duda dépose une gerbe pour la cérémonie marquant le 85e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, à Wielun, le 1er septembre 2024 ( AFP / Sergei GAPON )

La Pologne a célébré dimanche le 85ème anniversaire du déclenchement de la Seconde guerre mondiale lors d'une cérémonie commémorative qui s'est tenue à l'aube pour rappeler les premières attaques de l'Allemagne nazie.

La cérémonie s'est tenue, comme de coutume, à Westerplatte, sur la côte baltique de la Pologne, où un cuirassé de l'Allemagne nazie avait bombardé un fort polonais il y a 85 ans jour pour jour.

Sur place, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que les leçons de la Seconde guerre mondiale n'étaient pas "une abstraction" et a fait un parallèle avec la guerre dans l'Ukraine voisine, "qui vient à nouveau de l'Est".

Il a exhorté les états membres de l'OTAN à "se consacrer pleinement à la défense (...) contre l'agression dont nous sommes témoins aujourd'hui sur les champs de bataille de l'Ukraine".

Le président polonais Andrzej Duda a participé aux commémorations dans la ville de Wielun, dans l'Ouest du pays, où les premières bombes allemandes sont tombées il y a 85 ans.

M. Duda a estimé que les "excuses" de l'Allemagne n'étaient pas suffisantes et a demandé des réparations, ajoutant : "Cette question n'est pas réglée".

L'actuel gouvernement polonais pro-UE dirigé par M. Tusk exige de Berlin une compensation financière pour les pertes subies par le pays.

Selon la presse polonaise, des discussions sont en cours entre Varsovie et Berlin sur l'indemnisation financière des victimes encore vivantes du conflit. La Pologne estime que jusqu'à 70.000 personnes pourraient en bénéficier.

Près de six millions de Polonais sont morts au cours de ce conflit qui a fait plus de 50 millions de victimes, y compris les six millions de Juifs qui ont péri dans l'Holocauste, dont la moitié étaient Polonais.