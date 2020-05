Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Pologne a deux semaines pour annoncer une nouvelle date pour les élections Reuters • 11/05/2020 à 00:16









VARSOVIE, 10 mai (Reuters) - Le chef de la commission électorale polonaise a déclaré dimanche que le porte-parole du Parlement a 14 jours pour donner une date pour la tenue de nouvelles élections présidentielles. Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir insistait pour que l'élection se tienne à la date prévue, mais a du convenir la semaine dernière que la pandémie de coronavirus rendait son organisation impossible. "Lors de l'élection prévue le 10 mai 2020, il n'y avait pas de possibilité de voter pour des candidats", a expliqué la commission électorale dans un communiqué. Son chef, Sylwester Marciniak, a déclaré à la chaîne de télévision privée TVN24 qu'il s'attendait à ce que la nouvelle élection se tienne dans les 60 jours suivant l'annonce du porte-parole du Parlement. Dans ce cas, un vote pourrait se tenir au plus tard à la fin du mois de juillet. La Pologne compte à ce jour 15.996 cas de contamination au coronavirus et a recensé 800 décès. (Alan Charlish et Anna Wlodarczak-Semczuk, version française Camille Raynaud)

