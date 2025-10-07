La politique française toujours sur le devant de la scène

(AOF) - Le marché parisien est attendu proche de l’équilibre au lendemain d’un repli de 1,36 %. La tendance à Paris risque d’être encore fragilisée par l’instabilité politique française, alors qu’en Europe, les autres grands indices devraient être un peu mieux orientés à l’ouverture. Outre les négociations politiques dans l’Hexagone, les investisseurs surveilleront les chiffres de la balance commerciale française et américaine. En attendant, selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la séance en très légère hausse d’environ 0,10 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d'échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par communiqué le 18 août dernier. La société rappelle qu'à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025 et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes seront radiées de la cote.

LDC

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros contre 2,985 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 15,6% en valeur. Elles ont progressé de 5,7% à périmètre identique. Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Concernant son pôle Volaille France, sur ce semestre, les ventes ont progressé de 7,3% et de 5,7% à périmètre identique à 2,3 milliards d'euros. Les volumes sont en hausse de 0,8% à périmètre courant et de 0,9% en organique.

MaaT Pharma

Maat Pharma a annoncé que le Comité indépendant de surveillance des données de sécurité a réalisé la deuxième analyse intermédiaire de sécurité prévue au protocole dans le cadre d’un essai de phase 2b. L’objectif de cet essai est d’évaluer la sécurité de MaaT033 par rapport au placebo chez les patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-GCSH). Aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 n’a été relevé.

Valneva

Valneva a révisé à la baisse son objectif de ventes annuelles, qui sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d’euros, contre une fourchette allant de 170 à 180 millions d’euros précédemment. Le chiffre d’affaires est quant à lui désormais prévu entre 165 et 180 millions d’euros, alors qu’auparavant il était attendu entre 180 et 190 millions d’euros. Enfin, les investissements en R&D sont revus à la baisse d’une précédente estimation comprise entre 90 et 100 millions d’euros, à une nouvelle allant de 80 à 90 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 0,8 % au mois d'août, là où les analystes tablaient sur une hausse de 1,2 %.

En France, les investisseurs prendront connaissance avant l'ouverture de la balance commerciale du mois d'août.

Ce même indicateur est attendu aux États-Unis à 14h30.

Sur le marché des devises, l'euro recule nettement (-0,42 %) face au billet vert, il se négocie à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

Le marché parisien a nettement sous-performé en Europe, victime de la dégradation de la situation politique en France. À peine nommé, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre. L'exacerbation du risque politique a provoqué une hausse des taux longs français et un écartement du spread franco-allemand. Cette dernière évolution a pénalisé les banques françaises. De son côté, Seb a été lourdement sanctionné pour son deuxième avertissement de l'année. Le CAC 40 a reculé de 1,36%, à 7971,78 points, tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,33%, à 5633,13 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont même inscrit un nouveau plus haut historique en clôture, bien aidés par le fort rebond du titre AMD (+23,71 %) qui a profité d’un gros contrat auprès d’OpenAI. Le « shutdown » semble pour l’instant être relégué au second plan, les investisseurs misant sur un nouvel assouplissement de la Fed lors de sa prochaine réunion. Le Dow Jones a reculé de 0,14 %, à 46 694,97 points, le Nasdaq Composite a progressé de 0,71 %, à 22 941,67 points, et le S&P 500 a gagné 0,36 %, à 6 740,28 points.