La police recherche d'autres suspects après l'attaque meurtrière à Vienne

* Le chancelier autrichien parle d'un attentat islamiste * Quatre civils tués en plus de l'assaillant * Des complices de l'assaillant recherchés * L'assaillant était connu des services de renseignement * Deuil national de trois jours (Actualisé avec précisions) par Francois Murphy VIENNE, 3 novembre (Reuters) - La police autrichienne était à la recherche mardi d'autres suspects après la fusillade perpétrée par au moins un assaillant en plein coeur de la capitale Vienne, au cours de laquelle quatre personnes ont perdu la vie. L'assaillant, qui a été abattu par la police lundi soir, portait un gilet d'explosifs qui s'est avéré factice. Les autorités l'ont identifié comme étant un Autrichien de vingt ans radicalisé connu des services de renseignement. Dans une allocution télévisée, le chancelier autrichien, Sebastien Kurz s'est engagé à "traquer les auteurs et ceux qui les soutiennent" des actes commis à Vienne, estimant qu'il s'agit clairement d'un attentat islamiste. Un homme et une femme âgés, un jeune passant et une serveuse ont été tués de sang-froid, et parmi les 14 blessés certains sont dans un état grave, a-t-il déploré. "Ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans ou entre Autrichiens et migrants. Non, c'est un combat entre les nombreuses personnes qui croient en la paix et les rares (qui s'y opposent). C'est un combat entre civilisation et barbarie", a-t-il souligné. L'assaillant tué par la police a été identifié sous le nom de Kujtim Fejzulai, a expliqué le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, à l'agence de presse APA. Il est à la fois citoyen autrichien et macédonien du Nord. Selon Karl Nehammer, il avait été condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique avant d'être libéré en décembre dernier. Le ministre a indiqué que Kujtim Fejzulai avait publié une photo de lui sur son compte Instagram avant l'attaque, s'affichant avec deux armes à feu qu'il aurait utilisées lundi. 1.000 POLICIERS DÉPLOYÉS L'attaque, survenue dans six lieux distincts de Vienne, à proximité de la synagogue du centre-ville, n'a pas été revendiquée pour le moment. Des témoins ont dans un premier temps déclaré que plusieurs assaillants avaient ouvert le feu avec des armes automatiques contre la foule dans des bars, alors que de nombreuses personnes profitaient d'une dernière sortie nocturne avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu destiné à enrayer la propagation du coronavirus. Schlomo Hofmeister, un rabbin viennois, a cependant indiqué qu'il ne pouvait pas dire avec certitude s'il y avait un ou plusieurs tireurs. "J'ai vu une personne. Par la suite, j'ai vu des vidéos et je ne suis pas sûr que ce soit la même. Je trouve très difficile d'identifier quelqu'un en une fraction de seconde", a-t-il expliqué à Reuters. Les autorités, de leur côté, n'excluent pas que l'assaillant abattu ait pu bénéficier de l'aide d'autres personnes armées. Le ministre de l'Intérieur a invité les habitants à rester chez eux alors qu'au moins 1.000 policiers sont déployés dans la ville pour retrouver d'éventuels suspects. Selon les médias autrichiens, citant la police, les forces de l'ordre ont procédé à deux arrestations dans la ville de St Pölten, située à une soixantaine de kilomètres de Vienne. Karl Nehammer a dit l'agence APA qu'une quinzaine de logements avaient été perquisitionnés. Le gouvernement a annoncé trois jours de deuil national, tandis qu'une minute de silence a été observée à midi (11h00 GMT). Le centre historique de Vienne a été en grande partie bouclé pendant la nuit par la police, tandis que les transports publics ont été interrompus dans le secteur concerné. MESSAGES DE SOUTIEN L'Autriche avait été jusqu'à présent épargnée par des attentats de grande ampleur comme ceux qu'ont pu connaître ces dernières années la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Oskar Deutsch, chef de la communauté juive de Vienne, dont les bureaux sont attenants à la synagogue dans une rue garnie de bars, a déclaré sur Twitter ignorer si la synagogue ou les bureaux étaient ciblés par l'attaque, ajoutant que ceux-ci étaient fermés au moment de la fusillade. Des messages de condoléances ont afflué du monde entier, allant des hauts responsables de l'Union européenne, à la France, en passant par la Norvège, la Grèce et les Etats-Unis, qui ont tous exprimé leur choc face aux attentats. "Nos prières accompagnent le peuple de Vienne après un nouvel acte de terrorisme ignoble en Europe", a écrit sur Twitter le président américain, Donald Trump. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a, pour sa part, condamné ce qu'il a qualifié d'"attaque terroriste horrible", appelant à rester unis contre la haine et la violence. "L'Europe est solidaire, unie et déterminée. Europa ist solidarisch, geeint und entschlossen. Europe stands together, united and determined. We are one", a tweeté en plusieurs langues Emmanuel Macron. (Francois Murphy à Vienne, Michael Shields et Silke Koltrowitz à Zurich, Andrea Shalal à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse, Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

