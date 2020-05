Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police israélienne abat un Palestinien non armé à Jérusalem - médias Reuters • 30/05/2020 à 10:05









JERUSALEM, 30 mai (Reuters) - Des policiers israéliens ont abattu un Palestinien qu'ils soupçonnaient d'avoir une arme samedi dans la vieille ville de Jérusalem, a annoncé la police, mais il est apparu par le suite que l'homme n'était pas armé, selon des médias israéliens. "Des policiers en patrouille ont repéré un suspect qui portait un objet suspect ressemblant à un pistolet. Ils lui ont demandé de s'arrêter et ont commencé à le poursuivre à pieds, et ils ont ouvert le feu pendant la poursuite", a déclaré le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld. La police n'a pas confirmé des informations de plusieurs médias israéliens, dont Channel 13 News, selon lesquels l'homme originaire de Jérusalem-est, qui a succombé à ses blessures, n'était pas armé. (Maayan Lubell, Ali Sawafta et Roleen Tafakji ; version française Tangi Salaün)

