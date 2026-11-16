La police indonésienne a procédé à une perquisition dans les locaux de la filiale locale de Megaspeed, partenaire de Nvidia, début 2026, à la demande des États-Unis, rapporte le Straits Times

La police indonésienne a perquisitionné , en début d'année , les locaux de la filiale locale de Megaspeed, une société de cloud computing basée à Singapour et partenaire de Nvidia pour la région Asie-Pacifique , à la demande des autorités américaines , a rapporté lundi le journal singapourien *The Straits Times*, citant une source.
Megaspeed fait l'objet d'une enquête en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux restrictions à l'exportation imposées par Washington, mais aucune conclusion publique n'a établi qu'elle avait enfreint ces règles.
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La perquisition a eu lieu début 2026, avant que ne soit rendu public un scandale impliquant l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , et Alice Huang, cadre chez Megaspeed
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Cette perquisition s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, a rapporté le Straits Times
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La police indonésienne a découvert sur place des baies de serveurs non ouvertes, mais aucun processeur graphique, a rapporté le journal, citant une source anonyme au sein du gouvernement indonésien
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La source du journal a affirmé que la majeure partie du matériel Nvidia acheté par les entités de Megaspeed avait probablement été acheminée vers la Chine, peut-être à bord d’un jet privé après son arrivée en Indonésie
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Les registres d’expédition examinés par Reuters et provenant du fournisseur de données commerciales ImportGenius montrent que la filiale indonésienne de Megaspeed a importé du matériel Nvidia entre 2024 et 2026, notamment des processeurs H100 et des composants associés
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Ce matériel a été livré par des fournisseurs tels que Giga Computing, une filiale de Gigabyte
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La police indonésienne n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires de Reuters
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La filiale indonésienne de Megaspeed a été créée en mai 2024, comme l'indique le profil de l'entreprise publié par le ministère de la Justice
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Le ministère de l’Intérieur de Singapour a déclaré que le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département américain du Commerce avait procédé à une vérification des expéditions chez Megaspeed, client de Nvidia basé à Singapour, en juin 2025
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