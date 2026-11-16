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La police indonésienne a procédé à une perquisition dans les locaux de la filiale locale de Megaspeed, partenaire de Nvidia, début 2026, à la demande des États-Unis, rapporte le Straits Times
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:41

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La police indonésienne a perquisitionné , en début d'année , les locaux de la filiale locale de Megaspeed, une société de cloud computing basée à Singapour et partenaire de Nvidia pour la région Asie-Pacifique , à la demande des autorités américaines , a rapporté lundi le journal singapourien *The Straits Times*, citant une source.

Megaspeed fait l'objet d'une enquête en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux restrictions à l'exportation imposées par Washington, mais aucune conclusion publique n'a établi qu'elle avait enfreint ces règles.

  • La perquisition a eu lieu début 2026, avant que ne soit rendu public un scandale impliquant l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , et Alice Huang, cadre chez Megaspeed

  • Cette perquisition s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, a rapporté le Straits Times

  • La police indonésienne a découvert sur place des baies de serveurs non ouvertes, mais aucun processeur graphique, a rapporté le journal, citant une source anonyme au sein du gouvernement indonésien

  • La source du journal a affirmé que la majeure partie du matériel Nvidia acheté par les entités de Megaspeed avait probablement été acheminée vers la Chine, peut-être à bord d’un jet privé après son arrivée en Indonésie

  • Les registres d’expédition examinés par Reuters et provenant du fournisseur de données commerciales ImportGenius montrent que la filiale indonésienne de Megaspeed a importé du matériel Nvidia entre 2024 et 2026, notamment des processeurs H100 et des composants associés

  • Ce matériel a été livré par des fournisseurs tels que Giga Computing, une filiale de Gigabyte

  • La police indonésienne n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires de Reuters

  • La filiale indonésienne de Megaspeed a été créée en mai 2024, comme l'indique le profil de l'entreprise publié par le ministère de la Justice

  • Le ministère de l’Intérieur de Singapour a déclaré que le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département américain du Commerce avait procédé à une vérification des expéditions chez Megaspeed, client de Nvidia basé à Singapour, en juin 2025

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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