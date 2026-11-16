La police indonésienne a procédé à une perquisition dans les locaux de la filiale locale de Megaspeed, partenaire de Nvidia, début 2026, à la demande des États-Unis, rapporte le Straits Times

La police indonésienne a perquisitionné , en début d'année , les locaux de la filiale locale de Megaspeed, une société de cloud computing basée à Singapour et partenaire de Nvidia pour la région Asie-Pacifique , à la demande des autorités américaines , a rapporté lundi le journal singapourien *The Straits Times*, citant une source.

Megaspeed fait l'objet d'une enquête en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux restrictions à l'exportation imposées par Washington, mais aucune conclusion publique n'a établi qu'elle avait enfreint ces règles.