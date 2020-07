Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police de Seattle se déploie pour dégager une "zone autonome" Reuters • 01/07/2020 à 18:14









SEATTLE, 1er juillet (Reuters) - La police de Seattle s'est déployée mercredi pour dégager une "zone autonome" créé par des manifestants dans l'est de la ville dans le contexte du mouvement de colère et de protestation qui a suivi la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis le 25 mai dernier. Les policiers en tenue de protection sont entrées dans la zone au petit jour et ont procédé jusqu'à présent à 13 interpellations, selon le compte Twitter de la police de la ville de l'Etat de Washington. La police fait également état de véhicules circulant autour du secteur avec des passagers armés à l'intérieur, mais ne signale pour l'heure aucun acte de violence. L'intervention policière fait suite à une décision de la maire de la ville, Jenny Durkan, qui a interdit les rassemblements autour d'un commissariat de police et du parc Cal Anderson, a précisé la cheffe de la police locale, Carmen Best, dans un communiqué. Le commissariat a été abandonné il y a plusieurs semaines à la suite d'affrontements entre policiers et manifestants qui dénonçaient la mort de George Floyd, membre de la communauté noire dont le décès a soulevé un mouvement de colère contre l'injustice raciale et les brutalités policières. Une "zone autonome", le "Capitol Hill Occupied Protest" (CHOP) en anglais, s'est progressivement installée sur plusieurs blocs de cette partie de Seattle, un quartier tendance avec bars et boutiques pour hipsters. Mais les milliers de personnes qui s'y réunissaient dans les premiers temps pour écouter des discours politiques dans une ambiance festive ont progressivement disparu, de même que les centres de soins improvisés ou les tentes de distribution de nourritures. Dans son communiqué, Carmen Best souligne que "le CHOP est devenu un lieu de non-droit et de brutalité". Elle mentionne quatre fusillades dont deux mortelles et évoque "les vols, agressions, violence et atteintes innombrables à la propriété". Le président Donald Trump avait réclamé aux autorités locales et régionales d'évincer les manifestants, qu'il a qualifiés de "terroristes de l'intérieur". L'Etat de Washington et la ville de Seattle avaient résisté à ses appels, privilégiant plutôt une approche la moins conflictuelle possible. (Lindsey Wasson version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

