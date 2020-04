Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police canadienne arrête l'auteur d'une fusillade en Nouvelle-Ecosse Reuters • 19/04/2020 à 21:05









PORTAPIQUE, Nouvelle-Ecosse, 19 avril (Reuters) - La police canadienne a arrêté dimanche un homme armé de 51 ans soupçonné d'avoir tiré sur plusieurs personnes dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. La Gendarmerie royale du Canada a déclaré que des tirs avaient eu lieu dans la petite ville côtière atlantique de Portapique, à environ 130 km au nord de la ville de Halifax, la capitale de la province de Nouvelle-Écosse. "Gabriel Wortman, suspecté dans l'enquête d'être l'auteur de tirs, est maintenant en détention", ont indiqué les forces de police sur Twitter, sans dire si la fusillade avait fait des blessés ou des morts. S'adressant à des journalistes à Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau a déploré ce qu'il a appelé "une situation terrible". Une résidente locale a déclaré avoir rencontré deux véhicules de police en flammes alors qu'elle conduisait dimanche matin. "Il y avait un officier que nous avons pu voir sur place, puis tout d'un coup, il s'est précipité vers l'un des véhicules en feu", a déclaré Darcy Sack à la chaîne canadienne CBC. "Nous avons entendu des coups de feu", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'un policier semblait avoir été blessé. Les habitants de Portapique ont déclaré que l'incident avait commencé tard dans la soirée de samedi lorsque la police a exhorté les habitants à rester confinés. La police a déclaré que Gabriel Wortman avait 51 ans. La police avait dans un premier temps déclaré que l'auteur des coups de feu conduisait ce qui semblait être une voiture de police et portait un uniforme, mais a ensuite fait savoir qu'il était au volant d'un véhicule utilitaire sport Chevrolet. Les tirs de masse sont relativement rares au Canada, qui a des lois de contrôle des armes à feu plus strictes qu'aux États-Unis. Le pire incident de ces dernières années s'est produit en janvier 2017, lorsqu'un homme a abattu six personnes dans un centre culturel islamique au Québec. En août 2018, un homme de la province du Nouveau-Brunswick, frontalière de la Nouvelle-Écosse, a abattu quatre personnes, dont deux policiers, dans un complexe d'appartements. En juin 2014, dans la même province, un homme a abattu trois policiers. (John Morris, version française Matthieu Protard)

