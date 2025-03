La police antiterroriste enquête sur l'incendie ayant provoqué la fermeture de l'aéroport de Heathrow

Des pompiers luttent contre un incendie qui s'est déclaré dans une sous-station électrique alimentant l'aéroport d'Heathrow à Hayes, dans l'ouest de Londres, le 21 mars 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

La police antiterroriste enquête vendredi sur l'incendie qui a entrainé la fermeture de l'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d'Europe, et déclenché des perturbations dans le trafic aérien mondial.

L'unité antiterroriste de la police londonienne a annoncé dans un communiqué mener l'enquête sur l'incident, étant donné sa localisation et son "impact sur une infrastructure nationale critique". Mais elle affirme n'avoir pas constaté à ce stade "de signe d'acte intentionnel".

L'un des plus importants au monde, l'aéroport de Heathrow, dessert 80 pays et quelque 1.350 avions devaient y atterrir ou en décoller vendredi selon le site Flightradar24. Il est fréquenté par quelque 230.000 passagers quotidiennement, 83 millions par an.

L'effet de cette fermeture s'est fait ressentir jusqu'en Asie avec de nombreux vols supprimés ou reroutés.

La panne fait suite à un important incendie, maîtrisé vendredi, dans le poste de transformation électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui dessert l'aéroport, ont indiqué les pompiers.

"Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23H59 (GMT) le 21 mars", a indiqué l'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings.

Le groupe a précisé prévoir "de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours" et a appelé les voyageurs à ne pas se rendre a l'aéroport.

- Stressant -

"J'avais prévu ce voyage depuis trois mois. J'ai dépensé tellement d'argent pour les billets", se lamente Muhammad Khalil, 28 ans, rencontré par l'AFP à la gare londonienne de Paddington, où un métro et le train desservent Heathrow.

Des panneaux "accès fermé" à l'entrée de l'aéroport de Heathrow, après sa fermeture à la suite d'un incendie dans une sous-station électrique, à Hayes, à l'ouest de Londres, le 21 mars 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Il devait s'envoler pour le Pakistan afin de retrouver sa femme qu'il n'a pas vue depuis cinq mois. "J'essaye juste de chercher un autre vol depuis Gatwick ou Stansted, mais je n'en ai pas trouvé. Vous ne pouvez pas imager à quel point c'est stressant", dit-il.

L'incendie a été signalé un peu avant 23H30 GMT jeudi, et la panne de courant a affecté "un grand nombre de foyers et entreprises locales", selon les pompiers.

Le feu a touché "un transformateur contenant 25.000 litres d'huile de refroidissement", qui s'est enflammée, et a entraîné un "danger majeur du fait de la présence des équipements à haute tension", a détaillé Jonathan Smith, un porte-parole des pompiers.

- "Vulnérable" -

"Il y avait un générateur de secours mais il a également été affecté par le feu, ce qui illustre à quel point (cet incident) est inhabituel et sans précédent", a indiqué le ministre de l'Energie, Ed Miliband sur Sky News.

"Cela rend Heathrow très vulnérable et nous devons donc en tirer les leçons" pour l'aéroport et d'autres infrastructures majeures du pays, a-t-il insisté sur ITV.

"Il ne fait aucun doute que des questions se posent sur la façon dont (cet incident) s'est produit et sur les mesures à prendre pour éviter que les perturbations d'ampleur que nous avons constatées ne se reproduisent", a indiqué un porte-parole du Premier ministre, Keir Starmer.

Une réunion interministérielle s'est tenue vendredi matin, a-t-on précisé.

Le coût de la fermeture de Heathrow pour l'aéroport et les compagnies aériennes sera "certainement supérieur à 50 millions de livres (59 millions d'euros)", a estimé auprès de l'AFP le consultant dans l'aviation Philip Butterworth-Hayes.

Des voyageurs attendent avec leurs bagages à l'aéroport de Heathrow fermé après un incendie dans une sous-station électrique, le 21 mars 2025 dans l'ouest de Londres ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Environ 5.000 foyers restaient sans électricité en fin de matinée, selon les pompiers.

L'incendie a provoqué une série de perturbations dans le trafic aérien mondial.

British Airways, principale compagnie à avoir des activités dans l'aéroport londonien, a averti que la fermeture aurait "un impact significatif" sur ses opérations. Son concurrent Ryanair a annoncé programmer huit "vols de secours" à destination et en provenance de Dublin, en Irlande, pour des passagers affectés.

L'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, a accepté des vols détournés et de nombreux passagers dont les vols ont été annulés à Heathrow s'y sont aussi précipité pour tenter d'embarquer sur un autre vol.

Francfort avait accueilli vendredi matin six vols à cause de la fermeture d'Heathrow, selon l'aéroport allemand.

Cinq vols ont aussi été déroutés vers Paris Charles de Gaulle, deux en provenance de Singapour, un de Perth (Australie), un de Dubaï et un de Kigali (Rwanda), a indiqué l'opérateur ADP.

Sept avions de United Airlines ont aussi dû faire demi-tour ou être dirigés vers d'autres destinations, selon la compagnie américaine, dont les vols de vendredi pour Heathrow sont annulés.

Un tableau d'information indique que le vol TP8418 d'Air Portugal à destination de Londres Heathrow est annulé à l'aéroport Changi de Singapour, le 21 mars 2025 ( AFP / Roslan RAHMAN )

Construit en 1946, Heathrow est le plus important des cinq aéroports qui desservent la capitale britannique. Il a obtenu en janvier le feu vert du gouvernement pour la construction d'une troisième piste d'ici 2035.