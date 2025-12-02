La plus haute juridiction de l'UE estime qu'Apple peut être poursuivie devant un tribunal néerlandais pour des dommages anticoncurrentiels

(Ajoute Apple refuse tout commentaire, décision de justice, détails) par Foo Yun Chee et Inti Landauro

Apple AAPL.O peut être poursuivie devant un tribunal néerlandais pour des dommages anticoncurrentiels, a déclaré mardi la plus haute juridiction européenne, soutenant deux fondations qui demandent une compensation pour les utilisateurs affectés par la conduite anticoncurrentielle présumée du fabricant de l'iPhone liée à son App Store.

L'affaire a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg (CJUE), après qu'un tribunal néerlandais a demandé des conseils sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores.

Les fondations ont fait valoir que les frais facturés par Apple pour les applications tierces sur l'App Store sont excessifs, nuisent aux utilisateurs et correspondent à un abus illégal de position dominante.

Apple a déclaré qu'un tribunal néerlandais n'était pas compétent car le fait dommageable allégué ne s'était pas produit aux Pays-Bas.

La CJUE a rejeté ses arguments, affirmant que l'App Store en question est conçu spécifiquement pour le marché néerlandais et qu'il utilise le néerlandais pour proposer des applications à la vente aux utilisateurs qui ont un identifiant Apple associé aux Pays-Bas.

"Le dommage prétendument subi lorsque des achats sont effectués dans cet espace virtuel peut donc se produire sur ce territoire, indépendamment du lieu où les utilisateurs concernés étaient situés au moment de l'achat", ont déclaré les juges.

"Le tribunal néerlandais est donc compétent sur le plan international et territorial", ont-ils déclaré.

Apple n'a pas souhaité faire de commentaires. Les deux fondations n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire est la suivante: C-34/24 Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims.