Les actions américaines ont chuté de 2 % jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux plus bas depuis sept mois, les investisseurs ayant mis de côté l’euphorie suscitée par l’entrée en bourse record d’Anthropic, le créateur de Claude , pour se concentrer plutôt sur les inquiétudes croissantes concernant les perspectives à long terme du secteur de l’IA.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine les atouts économiques respectifs dont disposent les présidents Donald Trump et Xi Jinping à l’occasion du sommet américano-chinois qui se tient aujourd’hui. Aucun des deux n’est particulièrement en position de force, et l’atout majeur des deux dirigeants réside dans l’IA. Mais leur dépendance à l’égard de l’IA pourrait bien constituer leur talon d’Achille.

À lire absolument aujourd’hui

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Principaux mouvements du marché aujourd’hui ACTIONS : Japon +0,7 %, Chine -0,3 %, Corée du Sud +1,5 %. Europe et Royaume-Uni -0,9 %. Nasdaq -2,3 %, Dow -2,2 %, S&P 500 -2 %, soit la plus longue série de baisses depuis avril 2024. SECTEURS/TITRES : Les 11 secteurs du S&P 500 sont tous en baisse. Services de communication et biens de consommation cycliques: -3 %. Technologie, industrie, matériaux et santé: -2 %. Nvidia: -3,3 %, soit désormais une baisse de 40 % par rapport à son plus haut niveau du mois dernier. Williams-Sonoma: -15 %. Palo Alto Networks: +6 %. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar américain progresse; le dollar/yen frôle les 160,00; le dollar australien est la devise du G10 qui recule le plus. Sur les marchés émergents, le peso colombien recule de 1,5 %; la paire dollar/réal brésilien dépasse les 5,95. Le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis quatre mois. OBLIGATIONS : Le rendement japonais à 10 ans recule de 5 points de base, la courbe s’aplatit. Les rendements de la zone euro progressent d’environ 2 points de base, tandis que ceux des États-Unis reculent de 1 à 3 points de base. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le cuivre glisse à son plus bas niveau depuis sept mois, ne parvenant pas à rebondir après la chute de 6 % enregistrée hier. Le pétrole progresse d’environ 0,5 %. L’or recule à nouveau, perdant 1,5 % à 3 662 $ l’once.



Thèmes d'actualité du jour:

SomnambulANT

Bien qu’elle ait été ramenée à environ un quart de la valorisation attendue il y a seulement quelques mois, l’introduction en bourse d’Anthropic s’est tout de même avérée être la plus importante de l’histoire. Le prix d’offre de 83 dollars par action a permis de lever 81 milliards de dollars, portant la valorisation du créateur de Claude à environ 1 500 milliards de dollars. Celle-ci a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars lorsque les actions se sont négociées à 115 dollars lors de leur première journée de cotation jeudi. Elles ont clôturé à 97 dollars.

Mais des doutes persistent à plus long terme, principalement concernant les revenus futurs . Le montant total des engagements de puissance de calcul s’élève actuellement à environ 900 milliards de dollars, voire peut-être près de 1 000 milliards. Environ la moitié de ce montant est due d’ici 2030. Compte tenu du retour sur investissement, de la marge d’exploitation et de la fiscalité, le chiffre d’affaires devra augmenter considérablement. Une analyse du Financial Times suggère qu’Anthropic devra générer un chiffre d’affaires annuel de 600 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur au chiffre d’affaires actuel d’Alphabet et d’Apple. Le mois dernier, le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic s’élevait à un peu plus de 80 milliards de dollars.

Un atterrissage en douceur? Peu probable

Les prévisions pour 2027 affluent, et pour les États-Unis, le consensus — quelle surprise! — table sur une nouvelle année de croissance décente du PIB et de hausses boursières. Pour être honnête, il est généralement admis que les fondements de ce scénario optimiste sont moins solides qu’ils ne l’étaient il y a seulement quelques mois. Cela s’explique par l’inflation, une Fed plus restrictive et, peut-être surtout, par les craintes que la correction du secteur de l’IA ne se transforme en quelque chose de plus grave. Voir ci-dessus.

Les États-Unis dépendent de plus en plus de l’IA, peut-être à un point dangereux. Torsten Slok, d’Apollo, estime que l’IA est à l’origine des deux tiers de la croissance du PIB, tandis qu’Ajay Rajadhyaksha, de Barclays, affirme que la croissance consensuelle de 15 % du bénéfice par action (BPA) prévue pour l’année prochaine scellerait la plus forte période de trois ans en termes de bénéfices depuis “plusieurs décennies”. Dario Perkins, de TS Lombard, souligne la hausse parabolique des investissements dans l’IA, qui ont atteint une part record du PIB, et pose cette question simple: “Avez-vous déjà vu un graphique macroéconomique évoluer ainsi sans que tout finisse par s’arranger?”

AI investment leaps to record share of US GDP

Une marge de manœuvre budgétaire

Si les prévisions consensuelles pour 2027 en matière de croissance et de marchés boursiers sont relativement optimistes, on ne peut pas en dire autant de la politique budgétaire. Selon Joe Lupton et Maia Cook de JPMorgan, la politique budgétaire des marchés développés s’est “déconnectée” du cycle économique. Malgré la forte reprise post-pandémique et un taux de chômage proche de ses plus bas niveaux depuis 50 ans, les déficits des économies développées devraient atteindre cette année 5,5 % du PIB, soit le niveau le plus élevé en dehors d’une récession depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. Plus de 70 % des économies développées affichent des soldes budgétaires plus faibles qu’avant la pandémie.

Les espoirs de voir cette situation se résorber grâce à l’inflation, à la croissance ou à une combinaison des deux s’amenuisent. L’alourdissement de la dette, le vieillissement de la population, la hausse des dépenses sociales et la remontée des taux d’intérêt constituent un cocktail explosif. Les économies développées ont besoin d’une amélioration d’environ 4,6 points de pourcentage de leur solde primaire ne serait-ce que pour stabiliser leur dette, affirment Lupton et Cook, et d’ajustements “substantiellement” plus importants pour ramener leur ratio d’endettement à son niveau d’avant la pandémie. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se démarquent. Accrochez-vous.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

Inflation au Japon (octobre)

Ventes au détail au Royaume-Uni (octobre)

Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Indice de confiance des consommateurs et anticipations d’inflation de l’université du Michigan (États-Unis) (novembre, chiffres définitifs)

Parmi les responsables de la Fed qui doivent s'exprimer figurent les gouverneurs Christopher Waller et Lisa Cook

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