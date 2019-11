La plupart des dangers ont été évités en octobre, observe Unigestion

(AOF) - Le mois d'octobre qui s'annonçait difficile et parsemé de nombreux risques s'est finalement achevé de manière rassurante, la plupart des dangers ayant été évités, observe Unigestion dans sa lettre hebdomadaire titrée comme de coutume par une chanson mythique, en l'occurrence "Fly me to the moon" (Franck Sinatra, 1965). Les craintes de récession faisaient les gros titres depuis des mois, les attentes vis-à-vis des banques centrales étaient élevées, tandis que les tensions géopolitiques se renforçaient en raison du Brexit et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

En outre, les résultats des sociétés américaines du troisième trimestre ont été publiés dans un contexte de pessimisme croissant.

Au cours du mois, les poches de risques se sont réduites, stimulant les " taureaux " à l'approche de la saison hivernale. Les actifs risqués ont bénéficié du rallye boursier, ainsi que les actifs de couverture.

Cependant, des distorsions de corrélation, une plus grande dispersion et des rotations ont été observées dans de nombreuses classes d'actifs, soulevant ainsi les questions suivantes : cette tendance continuera-t-elle ? Quels actifs finiront " par décrocher la lune " ? Comment se positionner pour les 40 derniers jours de marché de l'année ?

La préférence d'Unigestion parmi les actifs risqués va aux actions et à certains segments de l'univers du crédit et de la volatilité.

Du côté des actions, la société de gestion préfère les marchés émergents et utilise le pessimisme sur la croissance des dividendes futurs comme une opportunité.

A contrario, la fin probable de la stimulation monétaire et la réduction du risque de récession poussent Unigestion à sous-pondérer fortement les obligations souveraines.