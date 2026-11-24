La plupart des actions du Golfe terminent en hausse, le rebond des marchés asiatiques ayant stimulé l'appétit pour le risque

par Ateeq Shariff

La plupart des actions du Golfe ont terminé en hausse mardi, suivant la tendance haussière des marchés asiatiques, les investisseurs ayant pris des risques après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia .

Le retour de M. Huang a mis un terme à plusieurs séances volatiles qui ont secoué les marchés et l'ensemble du secteur de l'IA, lequel dépend fortement des puces de Nvidia et des dépenses de l'entreprise pour financer un vaste déploiement d'infrastructures à l'échelle mondiale.

L'indice de référence saoudien .TASI a gagné 0,4 %, tandis que Saudi Arabian Mining Company 1211.SE a progressé de 1,8 %, récupérant une partie du terrain perdu parallèlement à la remontée des cours de l'or.

Les investisseurs sont toutefois restés prudents face aux risques pesant sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, après que la marine des Gardiens de la Révolution iranienne a déclaré que trois pétroliers avaient pris feu après avoir heurté des mines dans le détroit lundi, selon Press TV.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 12 cents, soit 0,1 %, à 89,25 dollars le baril à 12 h 17 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance leur plus bas niveau depuis le 27 août, les anticipations d'une hausse de l'offre de brut l'emportant sur les inquiétudes liées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz. O/R

Le regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle a alimenté un fort rebond des marchés boursiers mondiaux, a déclaré Ranim Turfa, responsable de la recherche et de l'analyse de marché pour la région MENA chez Tickmill. L'amélioration de la diplomatie régionale a également soutenu le moral des investisseurs, même si les inquiétudes concernant la sécurité du transport maritime ont incité ces derniers à la prudence.

L'indice boursier principal de Dubaï .DFMGI a progressé de 0,8 %, le promoteur immobilier de premier plan Emaar Properties EMAR.DU enregistrant une hausse de 2,4 %.

À Abou Dhabi, l'indice .FTFADGI a progressé de 1 %, l'Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD enregistrant une hausse de 5,1 %.

Lundi, Morgan Stanley est devenue la dernière grande banque en date à adopter une vision plus positive sur les actions des Émirats arabes unis , relevant sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". La banque a indiqué que les dépenses d'investissement à Abou Dhabi et le rebond observé à Dubaï l'emportaient sur les tensions régionales.

La société de courtage a désigné le secteur financier comme son secteur de prédilection et a cité l'Abu Dhabi Commercial Bank, l'Abu Dhabi Islamic Bank ADIB.AD et la First Abu Dhabi Bank FAB.AD parmi ses valeurs bancaires favorites.

L'indice de référence qatari .QSI a progressé de 0,7 %.

En dehors du Golfe, l'indice des valeurs vedettes égyptiennes .EGX30 a progressé de 0,3 %.

L'Arabie saoudite .TASI a progressé de 0,4 % pour atteindre 9.977 Abu Dhabi .FTFADGI a progressé de 1 % à 9.872 Dubaï .DFMGI a gagné 0,8 % pour atteindre 6.360 Le Qatar .QSI a progressé de 0,7 % à 10.052 L'Égypte .EGX30 a progressé de 0,3 % pour atteindre 50.885 Bahreïn .BAX est resté stable à 8.951 Oman .MSX30 a reculé de 0,3 % à 7.189 Le Koweït .BKP a progressé de 0,6 % à 8.951

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