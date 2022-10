La plateforme sud-coréenne Naver rachète la marketplace Poshmark pour 1,2 milliard de dollars

(AOF) - Naver Corp. la plateforme en ligne sud-coréenne, et Poshmark, Inc., une marketplace de commerce électronique vendant des articles neufs et d'occasion, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient ont conclu un accord définitif en vertu duquel Naver acquerra toutes les actions émises et en circulation de Poshmark pour 17,90 dollars en cash, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars.

Cela représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture des actions de Poshmark au 3 octobre 2022, une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours, et une prime de 48% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours des actions de Poshmark.

Une fois la transaction achevée, Poshmark deviendra une filiale américaine autonome de Naver et continuera d'être dirigée par le PDG Manish Chandra et l'équipe de direction actuelle de Poshmark. Poshmark continuera à opérer sous sa marque actuelle, et conservera ses effectifs, sa communauté Poshmark et son siège social à Redwood City, en Californie.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Naver et de Poshmark, devrait être bouclée d'ici le premier trimestre de 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Poshmark et de la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles. La transaction n'est pas subordonnée à un quelconque financement.

Naver a conclu des accords de vote et de soutien avec certains actionnaires de Poshmark, représentant environ 77% des droits de vote en circulation des actions ordinaires de Poshmark.

La transaction devrait être financée par les liquidités de Naver et d'autres sources de financement existantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.