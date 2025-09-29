La plateforme fintech Wealthfront dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront Corporation a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Ces derniers mois, le marché américain des introductions en bourse s'est remis à fonctionner après le ralentissement provoqué par l'incertitude de la politique commerciale, les nouvelles offres recevant une attention considérable de la part des investisseurs.

Wealthfront sera cotée sur le marché boursier Nasdaq sous le symbole "WLTH". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Wealthfront, fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll, propose à ses clients des outils automatisés tels que des comptes en espèces, des investissements dans des fonds négociés en Bourse (ETF) et des obligations, ainsi que des opérations de trading et des prêts à faible coût.

La société, pionnière dans l'utilisation de l'automatisation pour construire des portefeuilles d'investissement à faible coût, a incorporé des éléments d'intelligence artificielle dans son logiciel de planification financière.