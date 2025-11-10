La plateforme de trading eToro dépasse ses estimations de bénéfices, les investisseurs particuliers profitant de l'essor du marché

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre lundi, les investisseurs de détail continuant à acheter malgré les inquiétudes liées à la bulle, ce qui a fait grimper les actions de 8 % avant la cloche.

Les actions ont atteint des niveaux record au cours du trimestre, les bénéfices stables, les prévisions d'inflation plus faibles et l'optimisme concernant le boom de l'IA ayant encouragé les investisseurs à revenir dans les actifs à risque.

Certains analystes ont mis en garde contre la possibilité d'une bulle, les valorisations des valeurs à forte croissance semblant exagérées. Plusieurs directeurs généraux éminents de Wall Street ont averti que le marché pourrait être proche d'une correction.

Par ailleurs, les marchés des cryptomonnaies ont été extrêmement volatils tout au long du trimestre, fluctuant fortement à mesure que les traders réagissaient à l'évolution des signaux réglementaires et macroéconomiques.

La contribution nette, qui déduit le coût des revenus des actifs cryptographiques et les frais d'intérêt de la marge, a bondi de 28 % à 215 millions de dollars par rapport au trimestre de l'année précédente.

"Nos résultats reflètent la force de nos flux de revenus diversifiés à travers les segments et les zones géographiques, l'engagement robuste des utilisateurs et la gestion disciplinée des coûts, une tendance qui s'est poursuivie en octobre", a déclaré le directeur financier Meron Shani dans un communiqué.

Les nouvelles plateformes fintech ont érodé la domination des opérateurs historiques de Wall Street ces dernières années, en attirant des investisseurs plus jeunes et férus de technologie avec des frais réduits, des applications mobiles élégantes et l'accès à une gamme d'actifs plus large.

Les actifs administrés par la société de technologie financière ont augmenté de 76 % en glissement annuel pour atteindre 20,8 milliards de dollars.

La combinaison d'applications de trading accessibles, de mouvements de prix volatils et d'un flux constant d'informations sur les marchés a toujours soutenu une forte participation des particuliers, ce qui a permis à ces plateformes de maintenir leur croissance.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 60 cents par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 51 cents par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 56 cents par action, selon une estimation moyenne compilée par LSEG.

La société a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 150 millions de dollars.

Son grand rival Robinhood Markets HOOD.O a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre au début du mois, les traders de détail ayant saisi les opportunités offertes par l'élan du marché.