La Place de Paris veut davantage utiliser l'épargne pour financer la transition écologique

L'organisation chargée de promouvoir le marché parisien, Paris Europlace, a rendu public lundi plusieurs recommandations en faveur de la transition écologique, dont le fléchage plus important de l'épargne française vers des projets "verts".

Le lobby appelle dans un communiqué à "adapter les dispositifs d'épargne existants, notamment l'épargne réglementée et l'épargne financière longue en augmentant la quote-part de ces ressources affectées au financement de la transition écologique".

Ces poches, largement gonflées depuis le Covid-19, constituent une manne colossale. Ainsi quelque 1.900 milliards d'euros sont placés en assurance-vie quand plus de 540 milliards d'euros garnissent les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS).

En face, les besoins supplémentaires annuels pour suivre la feuille de route de la France contre le changement climatique, dans les secteurs du bâtiment, des transports ou encore de l'énergie, sont estimés à "30 à 65 milliards d'euros par an d'ici à 2030", souligne un rapport de l'Institut de la finance durable (IFD), branche de Paris Europlace qui a pris la suite de Finance for Tomorrow.

Certains dispositifs existent déjà: une partie des fonds des LDDS, rémunérés à 3% net comme le Livret A et plafonnés à 12.000 euros hors intérêts capitalisés, sont déjà orientés vers le financement de projets destinés à la transition écologique.

Le LDDS "n'a de durable et solidaire que le nom", avait cependant tâclé mi-décembre dernier le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, qui pousse pour la création d'un "plan d'épargne avenir climat" à destination des mineurs.

Les acteurs de la place financière de Paris (économistes, banques, assurances, sociétés de gestion, fédérations professionnelles) militent également pour un usage plus large du prêt à taux zéro (PTZ), à coupler avec un "avantage fiscal sous forme de crédit d'impôt obtenu par l'amortissement des investissements".

La place de Paris intègre par ailleurs un volet "renforcement des dispositifs de crédit d'impôt" dans une section dédiée au soutien des entreprises.

"Réaliser les investissements de la transition écologique est une nécessité à la fois pour tenir les objectifs climatiques et pour réindustrialiser le pays", a souligné le président de l'Institut de la finance durable Yves Perrier, cité dans un communiqué.

La France "dispose du volume d'épargne pour répondre à ces objectifs", a-t-il repris.