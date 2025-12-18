La pilule de Lilly aide à maintenir la perte de poids lors d'un essai après l'abandon des injectables

L'orforglipron maintient la perte de poids après le remplacement des médicaments GLP-1 injectables

Lilly et Novo Nordisk attendent les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules amaigrissantes

La FDA pourrait accélérer l'examen de l'orforglipron de Lilly

La pilule orale d'Eli Lilly LLY.N a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients qui ont abandonné les versions injectables des médicaments GLP-1, a déclaré la société jeudi, dans le but d'offrir une option de traitement de l'obésité plus pratique.

Une pilule orale pour la perte de poids aiderait Lilly à élargir son avance sur son rival Novo Nordisk NOVOb.CO et à renforcer sa position sur un marché qui devrait voir l'arrivée de plusieurs nouveaux entrants.

Lilly et Novo attendent tous deux les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules, la décision concernant le Wegovy oral de Novo étant attendue pour la fin décembre et l'orforglipron de Lilly pour le début de l'année prochaine.

Dans l'essai de phase avancée, les patients qui ont pris de l'orforglipron pendant 52 semaines, après une période initiale de traitement de 72 semaines avec Wegovy ou Zepbound, ont montré un maintien du poids supérieur à celui des patients sous placebo, a déclaré Lilly.

Les patients qui sont passés de Wegovy ont maintenu la perte de poids précédemment obtenue avec une différence moyenne de 0,9 kilogramme (kg), tandis que ceux qui sont passés de Zepbound l'ont maintenue avec une différence moyenne de 5 kg.

"Un maintien de 80 à 95 % de la perte de poids serait certainement bien vu dans les documents de marketing. Cela confirme maintenant que l'orforglipron peut être une excellente option pour désescalader le traitement et améliorer la commodité pour le maintien du poids chronique", a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient légers à modérés et gastro-intestinaux, conformément aux études précédentes sur l'orforglipron.

"Lilly a eu un excellent parcours récent et nous ne classerions pas cet essai clinique comme pivot, même si les résultats sont solides ce matin", a déclaré Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl and Gaynor, qui détient des actions de Lilly.

La pilule de Lilly a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids dans une étude de phase avancée . Dans un autre essai, la pilule de Novo a permis une réduction de poids de 16,6 %.

Lilly a obtenu un bon accéléré pour sa pilule en novembre dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump visant à réduire les prix de ses médicaments amaigrissants pour les programmes gouvernementaux et les patients qui paient en espèces.

Selon un rapport de Reuters , les dirigeants de la Food and Drug Administration des États-Unis ont fait pression en interne pour que les examinateurs accélèrent leur évaluation de l'orforglipron, après que l'entreprise ait fait pression pour obtenir un délai plus rapide.

L'agence pourrait se prononcer sur la pilule de Lilly dès le 28 mars si le nouveau calendrier est adopté.