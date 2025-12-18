 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La pilule de Lilly aide à maintenir la perte de poids lors d'un essai après l'abandon des injectables
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'orforglipron maintient la perte de poids après le remplacement des médicaments GLP-1 injectables

*

Lilly et Novo Nordisk attendent les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules amaigrissantes

*

La FDA pourrait accélérer l'examen de l'orforglipron de Lilly

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'un commentaire d'investisseur au paragraphe 8) par Christy Santhosh et Sneha S K

La pilule orale d'Eli Lilly LLY.N a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients qui ont abandonné les versions injectables des médicaments GLP-1, a déclaré la société jeudi, dans le but d'offrir une option de traitement de l'obésité plus pratique.

Une pilule orale pour la perte de poids aiderait Lilly à élargir son avance sur son rival Novo Nordisk NOVOb.CO et à renforcer sa position sur un marché qui devrait voir l'arrivée de plusieurs nouveaux entrants.

Lilly et Novo attendent tous deux les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules, la décision concernant le Wegovy oral de Novo étant attendue pour la fin décembre et l'orforglipron de Lilly pour le début de l'année prochaine.

Dans l'essai de phase avancée, les patients qui ont pris de l'orforglipron pendant 52 semaines, après une période initiale de traitement de 72 semaines avec Wegovy ou Zepbound, ont montré un maintien du poids supérieur à celui des patients sous placebo, a déclaré Lilly.

Les patients qui sont passés de Wegovy ont maintenu la perte de poids précédemment obtenue avec une différence moyenne de 0,9 kilogramme (kg), tandis que ceux qui sont passés de Zepbound l'ont maintenue avec une différence moyenne de 5 kg.

"Un maintien de 80 à 95 % de la perte de poids serait certainement bien vu dans les documents de marketing. Cela confirme maintenant que l'orforglipron peut être une excellente option pour désescalader le traitement et améliorer la commodité pour le maintien du poids chronique", a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient légers à modérés et gastro-intestinaux, conformément aux études précédentes sur l'orforglipron.

"Lilly a eu un excellent parcours récent et nous ne classerions pas cet essai clinique comme pivot, même si les résultats sont solides ce matin", a déclaré Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl and Gaynor, qui détient des actions de Lilly.

La pilule de Lilly a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids dans une étude de phase avancée . Dans un autre essai, la pilule de Novo a permis une réduction de poids de 16,6 %.

Lilly a obtenu un bon accéléré pour sa pilule en novembre dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump visant à réduire les prix de ses médicaments amaigrissants pour les programmes gouvernementaux et les patients qui paient en espèces.

Selon un rapport de Reuters , les dirigeants de la Food and Drug Administration des États-Unis ont fait pression en interne pour que les examinateurs accélèrent leur évaluation de l'orforglipron, après que l'entreprise ait fait pression pour obtenir un délai plus rapide.

L'agence pourrait se prononcer sur la pilule de Lilly dès le 28 mars si le nouveau calendrier est adopté.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 041,520 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Aide à l'Ukraine: les dirigeants de l'UE sous pression
    information fournie par AFP 18.12.2025 15:37 

    Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, sont sous pression pour trouver le moyen de financer l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est venu plaider l'urgence devant eux. "La décision doit être prise d'ici la fin de cette année", a rappelé ... Lire la suite

  • Lagarde BCE
    Taux inchangés pour la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
    information fournie par Boursorama 18.12.2025 14:45 

    La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde ... Lire la suite

  • La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    La BCE laisse ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée
    information fournie par AFP 18.12.2025 14:42 

    La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire. Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, ... Lire la suite

  • ( AFP / SAEED KHAN )
    China Airlines (Taïwan) porte à 15 sa commande de gros porteurs à Airbus
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.12.2025 14:35 

    La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen. Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank