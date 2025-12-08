La pilule contre l'obésité de Structure montre une perte de poids allant jusqu'à 11 % dans une étude à mi-parcours

(Ajout d'actions au paragraphe 3, d'éléments de contexte au paragraphe 7 et de détails dans l'ensemble de l'article)

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré lundi que sa pilule contre l'obésité montrait une perte de poids allant jusqu'à 11,3 % après 36 semaines de traitement dans une étude de phase intermédiaire.

Les analystes, y compris ceux de BMO Capital Markets et de H.C. Wainwright, s'attendaient à ce que la pilule aleniglipron montre une perte de poids supérieure à 10%.

Les actions de la société étaient en hausse de 22,3 % à 42,25 $ dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.

"Les actions pourraient être volatiles alors que les investisseurs digèrent le profil de l'aleniglipron... Nous nous attendons à ce que les actions augmentent de manière significative lorsque le marché réalisera le potentiel de l'aleniglipron", a déclaré Jonathan Wolleben, analyste chez Citizen Bank.

La réduction du poids a été observée à la dose de 120 mg dans l'étude qui a porté sur 230 participants adultes souffrant d'obésité et présentant au moins une comorbidité liée au poids.

Les résultats soutiennent le passage au stade final du développement, que Structure prévoit d'entamer d'ici la mi-2026, après une réunion avec la FDA au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Les biotechnologies se disputent une part du marché lucratif du traitement de l'obésité, actuellement dominé par Novo Nordisk

NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N , et dont la valeur annuelle est estimée à 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.

Novo et Lilly, dont les traitements injectables Wegovy et Zepbound dominent le marché, devraient tous deux lancer des médicaments oraux pour la perte de poids l'année prochaine.

Une autre étude portant sur des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 % après 36 semaines.

Ces données font suite à celles de l'année dernière, où l'aleniglipron avait montré une perte de poids allant jusqu'à 6,9 % après 12 semaines de traitement.