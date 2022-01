La peur d’une hausse des taux de la Fed s’étend aux ETF australiens

L'indice de référence australien, le S&P/ASX 200, a chuté de 2,49 % pour clôturer à son plus bas niveau en huit mois.

Les investisseurs en actions australiennes ont continué à se débarrasser des actifs à risque alors que les craintes d’un resserrement plus agressif de la Réserve fédérale américaine pèsent sur le sentiment du marché. L’indice de référence australien, le S&P/ASX 200 (XJO), a chuté de 2,49 % pour clôturer à son plus bas niveau en huit mois, à 6 961,6 mardi. Les investisseurs ont également pesé les perspectives de hausse des taux en Australie après que l’inflation de base du pays s’est accélérée au-delà de l’objectif de la banque centrale à 2,6 % au quatrième trimestre 2021.

Presque tous les sous-indices sectoriels du XJO ont chuté, entraînant des pertes dans les secteurs de l’énergie (-4,07%), de la technologie (-3,22%), des mines (-3,12%) et des finances (-2,68%). Parmi les baisses notables, citons Commonwealth Bank (-2,74%), CSL (-2,18%), BHP Group (-1,25%) et National Australia Bank (-3,74%).

La nervosité du marché s’est répercutée sur les ETF d’actions australiens, les investisseurs retirant plus de 350 millions de dollars US des ETF exposés à l’indice principal S&P/ASX 200 au cours des trois premières semaines de l’année. Mardi, le iShares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ) et le SPDR S&P/ASX 200 FUND (STW) ont chuté de plus de -2,4 % chacun (en dollars australiens). Pendant ce temps, les FNB européens ayant une exposition similaire, y compris le Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (XAUS) et le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (AUST) ont été orientés à la hausse (11h00, GMT +1) depuis l’ouverture des marchés européens.

